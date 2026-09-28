聽新聞
0:00 / 0:00
響應世界學校乳品日 北市鮮奶週報3.0加碼1瓶
台北市教育局今天表示，響應每年9月最後一個週三為「世界學校乳品日」，「鮮奶週報3.0」加碼1瓶乳品，提醒符合資格的幼兒園、國小及國中生持卡兌領。
台北市教育局發布新聞稿指出，「世界學校乳品日」（World School Milk Day）由聯合國糧食及農業組織（FAO）倡議，訂於每年9月最後一個星期三，盼藉此提升各界對學校乳品及兒童營養的重視，北市「鮮奶週報3.0」政策也響應、加碼1瓶乳品。
教育局表示，符合「鮮奶週報」兌領資格的學幼生，包含幼兒園、國小及國中生，可依平時兌換方式持數位卡證到合作通路領取乳品，計有38種鮮奶及豆漿品項可選擇，合作通路包含7-ELEVEN、OK超商、全家便利商店、全聯福利中心、美廉社、樂家康超市及萊爾富。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。