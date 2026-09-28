響應世界學校乳品日 北市鮮奶週報3.0加碼1瓶

台北市教育局今天表示，響應每年9月最後一個週三為「世界學校乳品日」，「鮮奶週報3.0」加碼1瓶乳品，提醒符合資格的幼兒園、國小及國中生持卡兌領。

台北市教育局發布新聞稿指出，「世界學校乳品日」（World School Milk Day）由聯合國糧食及農業組織（FAO）倡議，訂於每年9月最後一個星期三，盼藉此提升各界對學校乳品及兒童營養的重視，北市「鮮奶週報3.0」政策也響應、加碼1瓶乳品。

教育局表示，符合「鮮奶週報」兌領資格的學幼生，包含幼兒園、國小及國中生，可依平時兌換方式持數位卡證到合作通路領取乳品，計有38種鮮奶及豆漿品項可選擇，合作通路包含7-ELEVEN、OK超商、全家便利商店、全聯福利中心、美廉社、樂家康超市及萊爾富。