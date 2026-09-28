快訊

退場爭議／大學退場前連2年丁等 惡意逼退資深教授內幕

簡立峰專欄／AI公司「焚書坑儒」？解析訓練資料爭奪戰

高雄鳳山停業SPA館遭多名持刀棍惡煞闖入 釀1死2傷慘劇

聽新聞
0:00 / 0:00

世界狂犬病日新北免費預防注射 動保處10月偕朱銘美術館推萌寵共好日

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
朱銘美術館寵物日。圖／朱銘美術館提供
朱銘美術館寵物日。圖／朱銘美術館提供

今天9月28日是世界狂犬病日，新北市動保處於永和綠寶石寵物公園免費狂犬病預防注射，也串聯朱銘美術館推出萌寵共好日活動，從健康防疫延伸到藝術戶外體驗，10月起邀請飼主帶完成狂犬病疫苗及晶片登記的毛寶貝走進美術館、漫步雕塑之間。

收藏超過3000件作品的朱銘美術館，是新北市認證的寵物友善空間。系列活動10月3日登場，邀請獸醫師姚勝隆分享毛寶貝健康大小事，限量30名參加並可免費入館；10月24日至11月14日每周六陸續推出交個朋友同樂會、『汪』聖搗蛋趴、『藝』起玩吧！及草地放風音樂派對等活動。其中10月24日及10月31日2天再加碼開放50名免費入館名額，每名飼主可攜帶一隻以上寵物參加；入館寵物須持有115年度狂犬病注射頸牌及晶片登記證明。活動期間還有熱門IP主題裝置限定亮相。

朱銘美術館副館長李宇涵表示，寵物友善不只是讓狗狗進美術館，更希望透過飼主與毛寶貝一起出遊，創造更多生活回憶，讓藝術場域成為人與動物都能自在享受的空間活動。

新北市動保處表示，狂犬病是人畜共通傳染病，飼主記住二不一要：不接觸、捕捉及飼養野生動物；不棄養、不放養；家中犬貓要每年接種狂犬病疫苗。滿3個月齡以上犬貓以及狂犬病疫苗注射已逾1年的犬貓，都應接受預防注射；食肉目動物如白鼻心、雪貂、浣熊等，也應依規定接種狂犬病疫苗。未依規定辦理者，可依動物傳染病防治條例第13條處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

動保處呼籲，狂犬病防疫是飼主責任，也是毛寶貝安心出門的第一步。從每年一劑疫苗、晶片登記，到選擇友善場域與做好外出管理，能帶著毛寶貝走得更遠、玩得更安心。

響應928世界狂犬病日，新北動保處今天將於永和綠寶石寵物公園舉辦免費狂犬病預防注射活動。圖／新北市動保處提供
響應928世界狂犬病日，新北動保處今天將於永和綠寶石寵物公園舉辦免費狂犬病預防注射活動。圖／新北市動保處提供

毛寶貝健康大小事講座資訊。圖／新北市動保處提供
毛寶貝健康大小事講座資訊。圖／新北市動保處提供

朱銘美術館寵物日10月3日登場。圖／朱銘美術館提供
朱銘美術館寵物日10月3日登場。圖／朱銘美術館提供

邀請飼主帶完成狂犬病疫苗及晶片登記的毛寶貝走進美術館。圖／朱銘美術館提供
邀請飼主帶完成狂犬病疫苗及晶片登記的毛寶貝走進美術館。圖／朱銘美術館提供

狂犬病 免費 朱銘 美術館 疫苗

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

928世界狂犬病日 務必落實「2不1要」防疫原則

親人、貪吃各有個性 北市動物之家臉書幫毛孩找新家

認養走出動物之家！新北結合民間拓展「生活型送養」新場域

南韓防疫單位新北取經 瑞芳動物之家受國際肯定

相關新聞

世界狂犬病日新北免費預防注射 動保處10月偕朱銘美術館推萌寵共好日

今天9月28日是世界狂犬病日，新北市動保處於永和綠寶石寵物公園免費狂犬病預防注射，也串聯朱銘美術館推出萌寵共好日活動，從健康防疫延伸到藝術戶外體驗，10月起邀請飼主帶完成狂犬病疫苗及晶片登記的毛寶貝走進美術館、漫步雕塑之間。

星期評論／阻絕校園暴力 哪個環節可預見警訊？

新北瑞芳一所中學近日發生少年攻擊同校學長事件，一場同儕間口角，演變成頸部遭剪刀刺傷的重大暴力，傷者一度失去呼吸心跳，事件震撼社會，也讓三年前新北清水高中割頸案再度被想起。兩個家庭、兩起案件，細節不同，卻指向一個難以迴避的問題：當衝突在短時間內升高成重大暴力，校園、家庭、輔導與司法安全網，哪個環節可以更早看見警訊？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。