世界狂犬病日新北免費預防注射 動保處10月偕朱銘美術館推萌寵共好日

今天9月28日是世界狂犬病日，新北市動保處於永和綠寶石寵物公園免費狂犬病預防注射，也串聯朱銘美術館推出萌寵共好日活動，從健康防疫延伸到藝術戶外體驗，10月起邀請飼主帶完成狂犬病疫苗及晶片登記的毛寶貝走進美術館、漫步雕塑之間。

收藏超過3000件作品的朱銘美術館，是新北市認證的寵物友善空間。系列活動10月3日登場，邀請獸醫師姚勝隆分享毛寶貝健康大小事，限量30名參加並可免費入館；10月24日至11月14日每周六陸續推出交個朋友同樂會、『汪』聖搗蛋趴、『藝』起玩吧！及草地放風音樂派對等活動。其中10月24日及10月31日2天再加碼開放50名免費入館名額，每名飼主可攜帶一隻以上寵物參加；入館寵物須持有115年度狂犬病注射頸牌及晶片登記證明。活動期間還有熱門IP主題裝置限定亮相。

朱銘美術館副館長李宇涵表示，寵物友善不只是讓狗狗進美術館，更希望透過飼主與毛寶貝一起出遊，創造更多生活回憶，讓藝術場域成為人與動物都能自在享受的空間活動。

新北市動保處表示，狂犬病是人畜共通傳染病，飼主記住二不一要：不接觸、捕捉及飼養野生動物；不棄養、不放養；家中犬貓要每年接種狂犬病疫苗。滿3個月齡以上犬貓以及狂犬病疫苗注射已逾1年的犬貓，都應接受預防注射；食肉目動物如白鼻心、雪貂、浣熊等，也應依規定接種狂犬病疫苗。未依規定辦理者，可依動物傳染病防治條例第13條處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

動保處呼籲，狂犬病防疫是飼主責任，也是毛寶貝安心出門的第一步。從每年一劑疫苗、晶片登記，到選擇友善場域與做好外出管理，能帶著毛寶貝走得更遠、玩得更安心。

響應928世界狂犬病日，新北動保處今天將於永和綠寶石寵物公園舉辦免費狂犬病預防注射活動。圖／新北市動保處提供

毛寶貝健康大小事講座資訊。圖／新北市動保處提供

朱銘美術館寵物日10月3日登場。圖／朱銘美術館提供