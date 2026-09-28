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世界狂犬病日新北免費預防注射 動保處10月偕朱銘美術館推萌寵共好日
今天9月28日是世界狂犬病日，新北市動保處於永和綠寶石寵物公園免費狂犬病預防注射，也串聯朱銘美術館推出萌寵共好日活動，從健康防疫延伸到藝術戶外體驗，10月起邀請飼主帶完成狂犬病疫苗及晶片登記的毛寶貝走進美術館、漫步雕塑之間。
收藏超過3000件作品的朱銘美術館，是新北市認證的寵物友善空間。系列活動10月3日登場，邀請獸醫師姚勝隆分享毛寶貝健康大小事，限量30名參加並可免費入館；10月24日至11月14日每周六陸續推出交個朋友同樂會、『汪』聖搗蛋趴、『藝』起玩吧！及草地放風音樂派對等活動。其中10月24日及10月31日2天再加碼開放50名免費入館名額，每名飼主可攜帶一隻以上寵物參加；入館寵物須持有115年度狂犬病注射頸牌及晶片登記證明。活動期間還有熱門IP主題裝置限定亮相。
朱銘美術館副館長李宇涵表示，寵物友善不只是讓狗狗進美術館，更希望透過飼主與毛寶貝一起出遊，創造更多生活回憶，讓藝術場域成為人與動物都能自在享受的空間活動。
新北市動保處表示，狂犬病是人畜共通傳染病，飼主記住二不一要：不接觸、捕捉及飼養野生動物；不棄養、不放養；家中犬貓要每年接種狂犬病疫苗。滿3個月齡以上犬貓以及狂犬病疫苗注射已逾1年的犬貓，都應接受預防注射；食肉目動物如白鼻心、雪貂、浣熊等，也應依規定接種狂犬病疫苗。未依規定辦理者，可依動物傳染病防治條例第13條處3萬元以上15萬元以下罰鍰。
動保處呼籲，狂犬病防疫是飼主責任，也是毛寶貝安心出門的第一步。從每年一劑疫苗、晶片登記，到選擇友善場域與做好外出管理，能帶著毛寶貝走得更遠、玩得更安心。
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