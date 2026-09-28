公辦都更工地火警、1消防員疑熱衰竭送醫 蔣萬安晚間探視

台北市大安區嘉興街公辦都更案新建工地發生26日晚間發生火警事故，消防局獲報後派出百名消防員撲救，其中，一名消防員於27日傍晚出現疑似熱衰竭徵狀，送醫治療後仍有躁動，晚間8時進入加護病房治療，台北市長蔣萬安晚間也前往探望。

台北市政府消防局指出，9月26日晚上9時9分獲報，台北市大安區樂業街87號對面新建工地傳出火警，消防局派出30輛消防車、2輛救護車、102人到場撲救。起火現場為臺北市大安區嘉興街公辦都更案新建工地，由全坤建設投資、億東營造承造，正進行地下結構體工程。

據了解，該名消防員今午5時許體溫飆高至41度，躁動意識不清、脈搏飆高、血壓過低等異狀，送往台北醫學大學附設醫院治療後，仍有躁動、意識不清情形，經施打鎮定劑、靜脈輸液、插管等，晚間8時送入加護病房治療。

蔣萬安晚間赴急診室探望，他晚間也在臉書上表示，這是一場棘手且漫長的搶救任務。從昨晚9點接獲通報，到今天凌晨4時40分控制火勢、下午4時47分初報撲滅，加上後續清理及監測工作，耗時近24小時。這次搶救的難度，在於起火點位於興建中工地的地下3至4樓。雖然火勢已經初步撲滅，但救災工作還沒有結束，相關作業一直持續到今天晚上才告一段落。

蔣萬安指出，已經要求消防局，除了全力協助送醫同仁後續治療與休養，也要持續關心所有投入救災同仁的身體狀況，依照後勤照護指引提供熱食、能量補給及冰敷設備，全力給予支持與照顧。

他說，每一位走進火場的消防同仁，背後都有牽掛他們的家人。謝謝所有消防、義消夥伴，在艱困的環境中堅守崗位、守護城市。守護市民安全，是消防弟兄的使命；照顧好每一位消防弟兄，是市府的責任。