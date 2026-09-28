星期評論／阻絕校園暴力 哪個環節可預見警訊？

新北瑞芳一所中學近日發生少年攻擊同校學長事件，一場同儕間口角，演變成頸部遭剪刀刺傷的重大暴力，傷者一度失去呼吸心跳，事件震撼社會，也讓三年前新北清水高中割頸案再度被想起。兩個家庭、兩起案件，細節不同，卻指向一個難以迴避的問題：當衝突在短時間內升高成重大暴力，校園、家庭、輔導與司法安全網，哪個環節可以更早看見警訊？

少年司法制度的核心，並非單純讓少年免於法律責任，而是在保護、教育、矯治與社會安全之間尋求平衡。司法院今年五月通過少年事件處理法部分條文修正草案，針對重大故意犯罪致人死亡或重傷案，增訂被害人訴訟參與制度，並調整少年刑事案件假釋門檻及前案紀錄塗銷機制，六月經行政院會銜送立法院審議。

制度開始正視被害人的程序權益，但對受害者家庭而言，更想得到的答案，其實是悲劇發生前。從一場口角，到情緒失控，再到拿起剪刀攻擊，中間是否曾出現可以被看見的警訊？校園暴力往往不是毫無徵兆地突然發生，「看見警訊」與「有能力處理」之間，可能存在落差。

老師可能看見問題，卻缺乏足夠人力；家長可能察覺孩子改變，卻不知如何求助；輔導系統可能已啟動，卻未必能有追蹤；不同體系之間，也許有各自處理，卻缺少一張能把風險接住的網。

從口角到暴力，也許只有一瞬間，要防止下一場悲劇，需要的是在那一瞬間到來前，社會能早一步看見、介入，也更早一步接住。

完整的少年安全網，不應只有一端伸向犯錯的少年，在悲劇發生後，也讓被害者及家庭獲得醫療、心理、法律與生活支持；在暴力發生前，讓家庭、學校、社政、輔導與司法之間形成能及時啟動的防線。保護少年與保護被害者不應該是二選一，成熟的少年司法制度，除了讓犯錯者有自新機會，也要顧及無辜受傷的孩子與家庭，不必獨自承擔悲劇留下的漫長代價，這是校園暴力悲劇之後，社會要一同面對的課題。