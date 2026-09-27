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影／蔣萬安改JD事件延燒 蘇巧慧：從未自稱博士

攝影中心／ 記者許正宏／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）晚間出席唐美雲歌仔戲公演活動，並為支持者簽名。記者許正宏／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）晚間出席唐美雲歌仔戲公演活動，並為支持者簽名。記者許正宏／攝影

台北市長蔣萬安立法院英文簡歷由「SJD」改成「JD」的學歷事件向外延燒，藍營議員指民進黨新北市長參選人蘇巧慧也有學歷問題，蘇巧慧今表示，她從未自稱博士，過去向立法院申報的中文學歷履歷表，都清楚載明自己是美國賓州大學法律博士（SJD）「候選人」，後來因無法兼顧立委工作與論文，已放棄學籍，第11屆參選時也主動刪除相關經歷。

2026九合一選舉

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天晚間出席唐美雲歌仔戲公演活動，會前接受媒體記者聯訪，針對此事蘇巧慧表示：我在第9、10屆立法院任內，所繳交的中文學歷履歷表上，都非常清楚載明是「美國賓州大學法律博士SJD候選人」，從沒有說過自己是博士。到了第10屆立委任內，自己終於認知到自己「再也不可能去美國把論文寫完」，因為立委工作實在太忙，因此在第10屆時放棄學籍；到了第11屆立委選舉時，也自動將「博士候選人」經歷拿掉，相關學歷經歷申報都相當清楚，也都誠實地申報、呈報，這應該也沒有什麼好質疑跟做文章。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）晚間出席唐美雲歌仔戲公演活動，活動前與演員們一同合影留念。記者許正宏／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）晚間出席唐美雲歌仔戲公演活動，活動前與演員們一同合影留念。記者許正宏／攝影

蔣萬安立院英文簡歷由「SJD」改成「JD」的學歷事件向外延燒，藍營議員指蘇巧慧（中）也有學歷問題，她今天受訪時表示，她從未自稱博士，過去申報的學歷履歷表，載明自己是美國賓州大學法律博士（SJD）「候選人」，後來因無法兼顧立委工作與論文，已放棄學籍，第11屆參選時也主動刪除相關經歷。記者許正宏／攝影
蔣萬安立院英文簡歷由「SJD」改成「JD」的學歷事件向外延燒，藍營議員指蘇巧慧（中）也有學歷問題，她今天受訪時表示，她從未自稱博士，過去申報的學歷履歷表，載明自己是美國賓州大學法律博士（SJD）「候選人」，後來因無法兼顧立委工作與論文，已放棄學籍，第11屆參選時也主動刪除相關經歷。記者許正宏／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 台北市選舉 蘇巧慧 蔣萬安

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