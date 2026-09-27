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北市府：市政大樓跳電機房升溫 導致雲平台網站服務中斷

中央社／ 台北27日電
台北市政府全球資訊網等多個系統發生無法連線事件，市府今日回應。聯合報系資料照
台北市政府全球資訊網等多個系統發生無法連線事件，市府今日回應。聯合報系資料照

台北市政府全球資訊網等多個系統發生無法連線事件。市府今天表示，昨晚市政大樓跳電令機房升溫，隨後儲存設備開啟保護機制關閉，導致雲平台網站服務中斷所致。

台北市政府全球資訊網、1999市民陳情系統及所有gov.taipei網域相關平台無法連線，各界關注。市長蔣萬安今天出席松山進安宮祈福活動，受訪時說，因昨晚雲端平台的設備發生狀況，第一時間修復後陸續恢復服務，也請資訊局強化系統穩定。

台北市資訊局發布資訊說明，北市府網站自26日晚間約8時30分起發生平台無法連線情形，工程團隊隨即進駐搶修，各平台已於今天凌晨1時起陸續恢復服務。經研判為機房雲平台網路硬體設備異常所致，將持續強化設備維護及相關應變機制，確保系統穩定運作。

資訊局說，昨晚7時許，北市市政大樓跳電導致機房溫度升高，約晚上8時30分起儲存設備開啟保護機制關閉，導致雲平台相關之網站服務中斷。

民進黨台北市長參選人沈伯洋對此表示，事發後就要趕快對外說明發生什麼事，如果跟攻擊有關，當然大家要一致對外，因為這是嚴重的事。如果不是跟攻擊有關，可能是如機房散熱等，那可能要檢討一下，例如機房是否符合標準，若無，是否有要改進之處，應盡快跟國人說明即可。

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