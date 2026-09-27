台北大縱走節點北投秀山里 污水接管率可望達全市水平

台北市衛工處今天表示，北投秀山里在貴子坑山腳下，是台北大縱走第一段路線上重要節點，但排放污水的下水道接管率低，10月將動工、117年5月前完工，跟上全市破8成的接管率。

衛工處發布資訊指出，秀山里鄰近有「台版富良野」花海景觀美名的三層崎公園、貴子坑水土保持園區及露營場，也是台北大縱走第一段路線上的重要節點，平日、假日都有人潮前往，但污水下水道接管率偏低。

衛工處規劃設計科長王凱民指出，原因包含地勢高差變化大、屬於岩盤及卵礫石等強度高地質，加上地下管線分布複雜、施工空間有限，過去難以推動大規模污水下水道接管工程，截至今年6月底接管率僅29.99%。

王凱民表示，為克服施工限制，已彙整地質、地下管線及地形高程等資料，規劃分期分階段完成中和街502巷、474巷、458巷及秀山路60巷等周邊建物的管網。

他告訴中央社記者，編列新台幣5682萬8000元預算、7月間辦過說明會，預計10月陸續動工，117年5月前完工，屆時秀山里的公共污水下水道接管門牌戶數普及率將破8成（嘉惠逾500戶），一舉跟上全市到8月底接管率83.71%（服務約97萬戶）的污水排放水平。

衛工處評估，過往當地污水排放仰賴既有建物污水處理設施，在設施老舊、處理效能不足下，較易產生污水溢流、積水及異味等問題；未來完工後可改善衛生，讓住戶、遊客共享舒適環境。