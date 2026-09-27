農村化身無屋頂劇場　滬尾休閒農業區土地生活節10月4日登場

新北市滬尾休閒農業區10月4日將舉辦土地生活節，涵蓋農村永續市集與親子藝術體驗，淡江大學實驗劇團演出「沒有屋頂的劇場」，走讀滬尾休閒農業區的文化底蘊，並以田園及自然景觀為題創作專屬藝術作品，帶民眾認識滬尾休閒農業區的風貌。

新北市農業局表示，當天活動上午滬尾農村永續市集在山之山食驗室，集結滬尾休閒農業區內業者、在地小農及工坊展售在地農產品與特色商品。下午推出田庄遊「漫步忠寮好風光」，將沿途田園景觀、農村生活及地方故事轉化為劇本，透過邊走、邊看、邊聽的方式，讓整個農村成為沒有屋頂的劇場；同時針對家庭客群推出淡水小梵谷親子藝術體驗，引導親子觀察周遭田園、山景與自然環境，把看到的風景與感受轉化成專屬創作。

滬尾休閒農業區發展協會理事長張哲岳表示，淡水地區長年累積豐富的人文底蘊，包括詩人李魁賢、古建築學者李乾朗及畫家李永沱等，都與當地有深厚連結。此次土地生活節希望將地方文化轉化為更貼近生活的休閒體驗，從農產市集、田庄漫遊到親子藝術創作，讓民眾不只是到休區賞景，而是透過實際參與，感受農業、文化與生活之間的連結。

農業局長諶錫輝表示，滬尾休閒農業區兼具農業生產、生態環境及人文特色，市府持續秉持農業健康市／式政策理念，輔導休區整合農業、生態及文化資源，發展具地方特色的休閒農業體驗。此次土地生活節透過農產市集、走讀劇場及親子創作等活動，讓不同年齡層民眾都能找到適合的參與方式，從體驗中認識農業，也進一步帶動在地農產消費及休閒農業發展。

淡水小梵谷藝術體驗分享創作成果及留下充滿色彩的共同記憶。圖／新北市農業局提供