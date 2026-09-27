台版富良野旁北投秀山里汙水接管未達3成 衛工處克服工程10月將動工

位於貴子坑山腳下的北投區秀山里，因地勢高差大、現地施工條件複雜等因素，長期未納公共汙水下水道系統，接管率不到3成。北市衛生下水道工程處與地方里長、居民溝通協調，多次辦理現場會勘及工程可行性評估，經審慎研擬接管方案後，汙水下水道工程預計於今年10月起陸續動工。

衛工處規畫設計科長王凱民指出，秀山里屬岩盤和卵礫石等強度較高之地質條件，且地下管線分布複雜、施工空間有限，住戶接管難度高，因此過去較難推動大規模接管工程，截至今年6月底，接管率僅29.99%。為克服現地施工限制，衛工處彙整地質、地下管線及地形高程等資料，採分期分階段方式完成中和街502巷、474巷、458巷及秀山路60巷等周邊建物汙水下水道管網設計。

本案已編列5682萬8000元辦理汙水接管工程，並於7月18日召開說明會，預計於今年10月陸續動工，目標117年5月前完成接管作業，屆時接管率可望突破8成、逾500戶受惠，逐步完善秀山里汙水下水道系統，改善當地環境衛生。

衛工處表示，秀山里周邊自然景觀及休閒遊憩資源豐富，鄰近以「台版富良野」花海景觀聞名的三層崎公園、貴子坑水土保持園區及露營場，也是「台北大縱走第一段」路線上的重要節點，不論平日、假日皆吸引不少市民及遊客前往。

過去部分住戶尚未納入公共汙水下水道系統，主要仰賴既有建物汙水處理設施，若遇設施老舊或處理效能不足，較易產生汙水溢流、積水及異味等衛生問題，除造成里民生活不便，也可能影響周邊休憩品質。工程完工後，將有效改善當地衛生條件，讓住戶與前來遊憩的市民都能共享更潔淨、舒適的環境。

衛工處進一步補充，截至115年8月底，北市公共汙水下水道接管門牌戶數普及率已達83.71%，服務戶數約97萬戶。未來衛工處將持續盤點尚未完成接管的區域，針對施工條件較為複雜的地區，因地制宜推動汙水建設，讓公共汙水下水道服務逐步延伸至北市各個角落，攜手市民打造更宜居的生活空間。