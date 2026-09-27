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板橋人行道友善升級 邀輪椅網球國手搶先體驗

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導
輪椅網球選手唐兆漢（左）走訪改善後的人行道，稱讚拓寬的人行道阻礙減少，通行更安心。圖／新北市工務局提供
輪椅網球選手唐兆漢（左）走訪改善後的人行道，稱讚拓寬的人行道阻礙減少，通行更安心。圖／新北市工務局提供

新北市政府持續推動人本環境優化，「府中雙城」計畫中的「漢生東路人行道改善工程」近日正式完工。工務局長馮兆麟邀請男子輪椅網球國手唐兆漢前往實地體驗，以使用者視角，檢視路口斜坡及無障礙設施改善成果。唐兆漢表示，拓寬後的人行道大幅減少通行阻礙，期待未來全市道路皆能如此流暢自如。

唐兆漢說，過去常會在人行道遇到障礙物，這次拓寬後阻礙少了許多，尤其人行道與馬路銜接變得平整，輪椅通過時更加順暢。過馬路時，部分路口設庇護島，讓行動速度較慢的人在道路中央停留等待，並避開車流，增加安全感。

馮兆麟指出，新北市二○二○年起推動城市新美學，繼「雙軸、三廣場」完工後，進一步針對兼具新北耶誕城要道與海山高中通學廊道功能的漢生東路改造，解決過往機車占用人行道及人車交織問題。

養工處長鄭立輝說，此次工程自漢生東路一九三巷至文化路口，全長約九百四十公尺，鋪面設計延續縣民大道深淺灰色系，搭配直落式排水格柵與防竄根樹穴，提升整體美觀與通行品質。

人行道 板橋 輪椅

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