北市府駁斥砍樹 兩年已新增1.3萬棵 明年再增3555棵

台北人行道入秋後漸漸出現點點金黃，台灣本土特有原生欒樹正在悄悄地開花，但最近砍樹謠言四起，公園處也表示，市府具體實踐樹木只增不減，近兩年已新增超過一點三萬棵樹，明年市區將再增三五五五棵。

中央研究院生物多向性研究中心沈聖峰研究員團隊利用衛星影像分析北市樹冠變化，公園處比對相關資料後表示，報告指出的樹冠面積減少較大的地點成因，私人土地開發外，亦包含台大校地開發、國道交流道綠蔭減少等包含中央建設的案例，顯非市府任意砍樹造成。

公園處指出，衛星影像需經實地比對即可證明，有心人士所謂「市府任意砍樹」的指控不是事實，如「交流道案例」是在高速公路用地範圍，非市府權管；大安區減少樹冠的地點，則是台灣大學校舍興建用地；北投區漢諾威馬場旁的私地是將原本的農地或草地整理，現場原本就不是樹木；文山區光輝路旁的樹冠減少處則是私人建築基地。

公園處說，樹冠面積減少的原因也包含天災因素（如颱風造成倒伏、病蟲害），以及為預防風災而進行樹木的全樹型修剪。

公園處強調，綠化是市府堅持的方向，樹木只增不減，更要串聯起來形成完整的城市綠廊。過去兩年新增超過一點三萬棵樹，不只在公園，也往道路、社區及公共空間延伸，預計到明年底，市區會再新增三五五五棵。