中秋連假去哪玩？百元體驗平溪礦城走讀與金色燈龍夜遊

適逢中秋連假，平溪山城也多了幾分秋日出遊氣氛。深受好評的第三屆「金色燈龍遊菁桐」活動，將再於25日至27日以及雙十連假的10月9日、10日接力登場。遊程主打高CP值「白日走讀、夜間提燈」體驗，每人活動費100元，不僅可獲贈活動專屬燈籠，還能獲得等值100元的「菁桐券」於社區消費，邀請民眾在午後走讀礦城、體驗趣味活動，到傍晚提燈漫步山城，感受菁桐白天與夜晚不同的風貌。

本次遊程由菁桐社區規劃，下午2時於菁桐天燈館啟程，在地導覽員將透過「菁桐歷史大猜謎」帶領認識地方故事與走訪老街。途中安排「發電挑戰賽」，結合山區供電可能受天候影響的生活情境，參加者踩踏腳踏車自行發電，只要成功完成挑戰即可獲得小禮物。下午4時起可持100元菁桐券自由逛老街，傍晚5時領取燈籠後，從菁桐天燈館出發，沿臺陽招待所、日式建築群、皇宮、豬灶、礦業牆、白石地標及平菁橋一路走至臺陽福利社。

菁桐過去因煤礦產業發展而興盛，鐵路、礦場及聚落也隨之逐步形成，至今仍保留不少礦業時期留下的生活痕跡。近年社區以「旅讀菁桐・百年礦村綠色旅遊」為方向，透過地方走讀、環境復育及世代共學，整理在地故事；並與在地居民、導覽人員及菁桐國小共同推動菁桐樹復育，讓居民從歷史、自然與生活環境中認識家鄉，也讓遊客看見老街、鐵道之外，更豐富的菁桐山城樣貌。

新北市政府農業局長諶錫輝表示，菁桐社區結合礦業歷史、自然環境與地方生活，發展具在地特色的農村旅遊，也展現農村再生「生活、生產、生態」三生共榮精神。中秋連假歡迎民眾搭乘平溪線走進菁桐，白天認識礦村故事，傍晚提燈漫步山城，在月色、燈影與秋風陪伴下，感受百年礦城不同於白日的另一種風景。

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