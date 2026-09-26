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森林走讀、果實種子DIY 「大崙頭山森活體驗課」即日起開放報名

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
由台北市政府工務局大地工程處主辦的「大崙頭山森活體驗課」即日起開放報名了，115年10月24日（六）邀請親子一同走進大崙頭山示範區。 照片取自台北市政府
由台北市政府工務局大地工程處主辦的「大崙頭山森活體驗課」即日起開放報名了，115年10月24日（六）邀請親子一同走進大崙頭山示範區。 照片取自台北市政府

台北市政府工務局大地工程處主辦的「大崙頭山森活體驗課」即日起開放報名了，115年10月24日（六）邀請親子一同走進大崙頭山示範區。活動由國立嘉義大學團隊以台北市公有林地森活體驗課為主題，透過森林走讀、撫育體驗及果實種子DIY等豐富活動，探索森林永續經營的奧妙。

大地處吳明聖處長表示，大崙頭山自108年起委託嘉義大學進行動植物資源監測、林地整理與造林撫育，持續透過林相改良調整林分組成、結構及生育環境，逐步營造健康韌性的森林，並依不同特色規劃「永續林木區」、「四季景觀區」、「原生植物區」及「誘蝶賞花區」，非常適合親子一同體驗永續林業的營造成果及背後維護的故事，進而理解森林永續經營的重要性。

大地處森林遊憩科表示，本次活動將透過現地解說與實際體驗，介紹刈草、除蔓、修枝及維護管理等森林撫育工作，讓大小朋友了解不同撫育作業的目的與方法，從親身參與的過程中，體會林相改良從營造到成長背後所投入的時間與心力。活動也特別規劃於內雙溪自然中心進行植物種子DIY吊飾體驗，帶領親子觀察不同植物果實與種子的形態與特色，再發揮創意製作專屬的自然吊飾。

本活動115年10月2日12時起至115年10月9日17時開放線上報名以抽籤方式抽出40位幸運民眾（參與者需年滿7歲以上），並於115年10月13日公布錄取名單。詳細報名資訊將於115年10月2日發布於嘉義大學森林暨自然資源學系臉書專頁。誠摯邀請大小朋友一同走進大崙頭山，發現藏在森林裡的知識與樂趣。

聚傳媒

國立嘉義大學 台北市 森林

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