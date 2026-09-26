鶯歌玄受宮入火安座二載遶境大典 民政局長林耀長點砲參拜祈福

財團法人新北市鶯歌玄受宮今天隆重舉行「入火安座二載平安祈福遶境大典」，新北市民政局長林耀長特別代表前往參拜，並與玄受宮董事長廖尉銘、宮主陳吉益共同點燃起馬炮，為遶境活動揭開序幕。活動現場匯聚地方仕紳與多家友宮代表蒞臨觀禮，信眾隨香徒步，場面莊嚴盛大。

民政局長林耀長表示，宗教信仰是凝聚社區向心的重要精神支柱。鶯歌玄受宮長期致力於社會公益，舉凡春節弱勢紅包發放、關懷低收入戶、資助老人共餐及捐贈防疫物資皆不遺餘力，實踐玄天上帝慈悲助人的精神。林耀長亦提到，隨著捷運三鶯線於今年6月通車，大幅提升區域交通便利性，歡迎市民搭乘捷運前往玄受宮參拜祈福，並順遊新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館及陶瓷老街，體驗鶯歌豐富的人文風貌。

鶯歌玄受宮董事長廖尉銘說明，玄受宮自1989年由南投松柏嶺受天宮領旨創建，歷經多次遷建，於2020年擇定現址、2025年正式入火安座，並於今年完成財團法人寺廟設立登記，開啟地方信仰嶄新里程碑。宮主陳吉益補充，本次遶境以徒步方式行經尖山埔路、建國路、光明街及鶯桃路等主要幹道，祈求街坊風調雨順、闔境平安。

市府民政局強調，未來將持續與各宗教團體緊密合作，結合公私力量推動地方文化傳承與社會關懷，讓傳統信仰的正向能量薪火相傳，營造安居樂業的新北宜居城市。

財團法人新北市鶯歌玄受宮今天舉行入火安座二載平安祈福遶境大典，新北市民政局長林耀長表示，宗教信仰是凝聚社區向心的重要力量，期盼廟方持續發揮正向能量，成為地方安定與關懷的信仰中心。圖／新北市民政局提供

財團法人新北市鶯歌玄受宮今天舉行入火安座二載平安祈福遶境大典，新北市民政局長林耀長表示，宗教信仰是凝聚社區向心的重要力量，期盼廟方持續發揮正向能量，成為地方安定與關懷的信仰中心。圖／新北市民政局提供

財團法人新北市鶯歌玄受宮今天舉行入火安座二載平安祈福遶境大典，以徒步方式行遶境經尖山埔路、建國路、光明街及鶯桃路等主要幹道，祈求街坊風調雨順、闔境平安。圖／新北市民政局提供