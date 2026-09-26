聽新聞
0:00 / 0:00
鶯歌玄受宮入火安座二載遶境大典 民政局長林耀長點砲參拜祈福
財團法人新北市鶯歌玄受宮今天隆重舉行「入火安座二載平安祈福遶境大典」，新北市民政局長林耀長特別代表前往參拜，並與玄受宮董事長廖尉銘、宮主陳吉益共同點燃起馬炮，為遶境活動揭開序幕。活動現場匯聚地方仕紳與多家友宮代表蒞臨觀禮，信眾隨香徒步，場面莊嚴盛大。
民政局長林耀長表示，宗教信仰是凝聚社區向心的重要精神支柱。鶯歌玄受宮長期致力於社會公益，舉凡春節弱勢紅包發放、關懷低收入戶、資助老人共餐及捐贈防疫物資皆不遺餘力，實踐玄天上帝慈悲助人的精神。林耀長亦提到，隨著捷運三鶯線於今年6月通車，大幅提升區域交通便利性，歡迎市民搭乘捷運前往玄受宮參拜祈福，並順遊新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館及陶瓷老街，體驗鶯歌豐富的人文風貌。
鶯歌玄受宮董事長廖尉銘說明，玄受宮自1989年由南投松柏嶺受天宮領旨創建，歷經多次遷建，於2020年擇定現址、2025年正式入火安座，並於今年完成財團法人寺廟設立登記，開啟地方信仰嶄新里程碑。宮主陳吉益補充，本次遶境以徒步方式行經尖山埔路、建國路、光明街及鶯桃路等主要幹道，祈求街坊風調雨順、闔境平安。
市府民政局強調，未來將持續與各宗教團體緊密合作，結合公私力量推動地方文化傳承與社會關懷，讓傳統信仰的正向能量薪火相傳，營造安居樂業的新北宜居城市。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。