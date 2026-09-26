快訊

國3服務區離奇命案…老婦命喪帳篷遺體已腐爛 相驗死因出爐

亞運棒球／力拚金牌戰門票！台日大戰今登場 中華隊先發打線出爐

大秀美腿…蘇慧倫超短熱褲現身大巨蛋 凍齡美貌全場看呆

聽新聞
0:00 / 0:00

拆除陸橋、人行道進度慢？北市府：有3座地下道評估改作滯洪池

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市部分人行地下道，陸續封閉，或改做滯洪池。聯合報系資料照
台北市部分人行地下道，陸續封閉，或改做滯洪池。聯合報系資料照

台北市近年陸續規畫並執行多座人行陸橋和地下道拆除作業，台北市議員在預算審查時，關心相關進度，議員陳宥丞指出，市府處理效率過慢，未來對於有留存需求的陸橋，也應完善無障礙設施，勿影響行人通行。北市新工處指出，會再參考各界意見。

陳宥丞除了關心陸橋拆除進度，他指出，若仍有保留的必要，需要增設無障礙設施，現在太多的行人陸橋完全沒有無障礙設施，形同虛設，且橋墩形成視覺障礙，很多車禍也是因為視角差造成，若要保留，就把無障礙認真改善，或是把人行道拓寬。

另外，也有議員認為，其實去年審預算時，委員會就有決議，除了天橋之外還有地下道，若要拆除天橋或封閉任何地下道之前，要先做完平面道路的交通改善工程，避免遭居民抗議。

對此，北市新工處指出，北市目前尚有35座人行地下道，其中具有功能性，包括都市計畫要求設置、連通捷運需求、跨堤需求、串聯醫院、公園、學校等，共計有25座，此25座不列入地下道存廢評估，其餘剩餘10座將逐年依「台北市政府人行天橋與地下道存廢評估」標準作業流程辦理評估。

另針對不具功能性的地下道，新工處指出，會先辦理人流調查、統計地下道使用率，並且辦理地方說明會收集地方意見，同時也會邀集在地團體及相關單位辦理現場討論，綜合評估作為地下道存廢之依據。

新工處表示，針對之前已完成封閉、未封填的地下道有13座，其中已有1座承德錦西人行地下道，水利處已做為滯洪池使用中。另有3座地下道可進一步評估改作滯洪池，包括敦化民生、林森南京及啟聰地下道，其中啟聰地下道目前尚未封閉，仍在評估中，後續新工處將待水利處完成評估後，再配合辦理相關工程。

人行道 地下道 滯洪池 台北市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

天花板破、舞台凹陷 竹市關東國小活動中心老化成安全隱憂

雲林海新橋突變U4危橋從限載變封閉 縣府將重評估是否開放

台北仁愛路上「小城門」曾是日本佛寺 曹洞宗大本山別院舊址改建青少年育樂中心

蘭嶼環島公路近10年路況劣化 議員促：別再讓居民和遊客摔車了

相關新聞

台北市樹木只增不減2年新增1.3萬棵 明年將再增3555棵

台北人行道漸漸出現點點金黃，台灣本土特有原生欒樹正在悄悄地開花，路上散落著黃色小花兒，彷彿剛下過黃金雨；但最近砍樹謠言四起，公園處也表示，市府具體實踐樹木只增不減，近兩年已新增超過1.3萬棵樹，明年市區將再增3555棵。

拆除陸橋、人行道進度慢？北市府：有3座地下道評估改作滯洪池

台北市近年陸續規畫並執行多座人行陸橋和地下道拆除作業，台北市議員在預算審查時，關心相關進度，議員陳宥丞指出，市府處理效率過慢，未來對於有留存需求的陸橋，也應完善無障礙設施，勿影響行人通行。北市新工處指出，會再參考各界意見。

中秋連假北市推6河濱景點 貓空賞月尋寶完成可換500元抵用券

中秋連假到來，北市推薦6個河濱景點，從賞月到騎腳踏車，享受多元玩法。貓空商圈則舉辦「2026貓熊貓躲貓貓」，邀民眾上山賞...

新北萬金杜鵑秋季小旅行開放報名 探秘粉紅溫室與產地日常

全臺灣綠美化工程與公園路樹8成以上杜鵑花苗出自新北市金山、萬里，今年市政府農業局再度攜手花農推出「萬金杜鵑秋季一日遊」，帶領民眾深入全臺最大杜鵑花產區，即日起開放線上報名，邀請大家到北海岸探秘粉紅溫室與產地日常。

梵谷文化小旅行掀論戰 陳培瑜反問蔣萬安：你真的認識台北嗎？

台北市政府近日將梵谷作品融入北藝、松菸、北流等20處文化景點，台北市長蔣萬安表示，盼讓國際藝術走進城市日常。民進黨團副幹事長陳培瑜則質疑，「台北有這麼多故事，為什麼蔣萬安看到台北，首先想到的卻是梵谷？」更反問「你真的認識台北嗎？」

板橋漢生東路人行空間升級 輪椅網球國手唐兆漢體驗友善無障礙動線

新北市政府持續推動人本環境優化，「府中雙城」計畫中的「漢生東路人行道改善工程」近日正式完工。工務局長馮兆麟邀請男子輪椅網球國手唐兆漢前往實地體驗，以使用者視角，檢視路口斜坡及無障礙設施改善成果。唐兆漢表示，拓寬後的人行道大幅減少通行阻礙，平整的銜接面與庇護島設計讓輪椅族及行人通行更具安全感，期待未來全市道路皆能如此流暢自如。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。