拆除陸橋、人行道進度慢？北市府：有3座地下道評估改作滯洪池

台北市近年陸續規畫並執行多座人行陸橋和地下道拆除作業，台北市議員在預算審查時，關心相關進度，議員陳宥丞指出，市府處理效率過慢，未來對於有留存需求的陸橋，也應完善無障礙設施，勿影響行人通行。北市新工處指出，會再參考各界意見。

陳宥丞除了關心陸橋拆除進度，他指出，若仍有保留的必要，需要增設無障礙設施，現在太多的行人陸橋完全沒有無障礙設施，形同虛設，且橋墩形成視覺障礙，很多車禍也是因為視角差造成，若要保留，就把無障礙認真改善，或是把人行道拓寬。

另外，也有議員認為，其實去年審預算時，委員會就有決議，除了天橋之外還有地下道，若要拆除天橋或封閉任何地下道之前，要先做完平面道路的交通改善工程，避免遭居民抗議。

對此，北市新工處指出，北市目前尚有35座人行地下道，其中具有功能性，包括都市計畫要求設置、連通捷運需求、跨堤需求、串聯醫院、公園、學校等，共計有25座，此25座不列入地下道存廢評估，其餘剩餘10座將逐年依「台北市政府人行天橋與地下道存廢評估」標準作業流程辦理評估。

另針對不具功能性的地下道，新工處指出，會先辦理人流調查、統計地下道使用率，並且辦理地方說明會收集地方意見，同時也會邀集在地團體及相關單位辦理現場討論，綜合評估作為地下道存廢之依據。

新工處表示，針對之前已完成封閉、未封填的地下道有13座，其中已有1座承德錦西人行地下道，水利處已做為滯洪池使用中。另有3座地下道可進一步評估改作滯洪池，包括敦化民生、林森南京及啟聰地下道，其中啟聰地下道目前尚未封閉，仍在評估中，後續新工處將待水利處完成評估後，再配合辦理相關工程。