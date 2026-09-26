台北市樹木只增不減2年新增1.3萬棵 明年將再增3555棵

台北人行道漸漸出現點點金黃，台灣本土特有原生欒樹正在悄悄地開花，路上散落著黃色小花兒，彷彿剛下過黃金雨；但最近砍樹謠言四起，公園處也表示，市府具體實踐樹木只增不減，近兩年已新增超過1.3萬棵樹，明年市區將再增3555棵。

公園處表示，現今的敦化南路，早期是一片廣大農地和零星農舍，而道路闢建契機在松山機場國門景觀規劃，使用美援挹注經費興建。1970年台北市政府更邀請顏水龍先生邀擔任顧問，成為參與推動美化台北市容的重要人物。

公園處指出，顏水龍提出敦化北路、仁愛路寬闊林蔭大道及仁愛圓環的構想，如今樹木綠蔭成為市民最喜愛道路，濃密的林木既降低了噪音、減少了塵埃，更成為市民休閑生活、舒緩身心的最佳的場所。

園藝工程隊隊長楊國瑜表示，台灣欒樹是特色本土樹種，會隨四季變化出鮮綠、翠綠、金黃、紅褐四種繽紛色彩而有四色樹之稱，初秋開花時黃色的圓錐花序密生樹頂，在微風輕拂下，黃色花瓣如雨點般落下，落花就像黃金雨灑落，因而有個浪漫的英文名字Taiwan Golden rain Tree「台灣金雨樹」或Flame Gold rain Tree。

楊國瑜表示，開花初期，先由金黃花序構成一波波耀眼的黃金花浪，深秋後漸漸搭配紅色氣囊狀的蒴果，濃綠的樹葉，襯托黃、紅相間的花、果。目前正是敦化南路欣賞其金黃色小花滿樹綻放的最佳時機，微風吹拂，細碎花瓣如黃金雨般灑落，接下來將逐漸轉為紅褐色的燈籠狀蒴果，呈現另一種風情。