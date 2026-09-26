新北萬金杜鵑秋季小旅行開放報名 探秘粉紅溫室與產地日常

全臺灣綠美化工程與公園路樹8成以上杜鵑花苗出自新北市金山、萬里，今年市政府農業局再度攜手花農推出「萬金杜鵑秋季一日遊」，帶領民眾深入全臺最大杜鵑花產區，即日起開放線上報名，邀請大家到北海岸探秘粉紅溫室與產地日常。

新北市萬里、金山年產600萬株杜鵑花苗，秋天正值扦插繁殖季節，這次小旅行安排參訪「明山園藝」、「茂生苗圃」與「青昀苗圃」等智能美學溫室，讓民眾深入瞭解栽培作業，還能與「杜鵑博士」萬里花卉產銷班班長柳枝芳交流養護秘訣，並動手製作專屬「杜鵑花創意苔球」帶回家。

除農事體驗及手作課程，還有在地創生團隊「金山漫遊」專業領路人帶隊，走訪金山舊機場遺址、洗衫井、磺港漁村等私房人文景點，並結合汪汪地瓜園故事館、千歲咖啡等在地店家，品嘗烤地瓜、手沖咖啡、臺式霜淇淋等特色小點。

為滿足不同旅群需求，遊程推出3條精選路線，可走訪具心靈洗滌氛圍的「法鼓山佛教教育園區」，或參觀深具教育價值的「台電北展館」，抑或由在地青年團隊「浪金山」引領探尋魚路古道歷史與「磺港漁村」。

新北市農業局長諶錫輝表示，萬金地區擁有獨特的山海環境與全臺最優質的杜鵑產業，透過秋季小旅行，希望帶領民眾從生產源頭認識萬金杜鵑的品牌故事與地方創生，不僅體驗跨域加值的農村新魅力，也為明年春季即將盛大登場的萬金杜鵑花展預先暖身。

萬金杜鵑秋季小旅行將於10月3日從臺北火車站出發，當日共有3種精選行程可供選擇，優惠價成人每人999元（原價＄1599 元），未滿6歲兒童半價，限量100人，即日起開放報名，全程皆由專業領路人帶隊，參加者還可獲得品牌植栽袋等好康，詳細報名資訊請上萬金杜鵑官網（https://www.wanjinazalea.com.tw/）查詢。

＊報名網址：https://www.jinshan-exploring.com.tw/class.php

參加「萬金杜鵑秋季一日遊」可親手製作專屬的「杜鵑花創意苔球」帶回家。圖／新北市農業局提供