中秋連假北市推6河濱景點 貓空賞月尋寶完成可換500元抵用券

中秋連假到來，北市推薦6個河濱景點，從賞月到騎腳踏車，享受多元玩法。貓空商圈則舉辦「2026貓熊貓躲貓貓」，邀民眾上山賞月、品茶、尋找「貓熊貓」，完成指定任務可兌換500元商圈抵用券。

台北市工務局水利工程處發布新聞稿推薦6處河濱景點，提供民眾中秋新玩法。若要賞月，到「成美河濱公園」最方便，附近還有饒河夜市，可邊吃美食邊賞月、看彩虹橋河岸景色。若想要夜景、夕陽雙收，「延平河濱公園」則是首選。

除了賞月行程，水利處也推薦親子家庭到最新的「古亭河濱兒童遊戲場」，現場有漣漪地景遊戲組、雲朵地景遊戲組及冰晶攀爬架，讓孩子跑、跳、探索水的不同樣貌，大人則能沿新店溪畔漫步看夕陽、賞月。

另外，水利處說，民眾可安排自行車之旅，加入「環騎台北」，沿河濱自行車道騎行，感受舒壓時光；或搭乘捷運文湖線到劍南路站，在大直商圈走走逛逛後，到「美堤河濱公園」野餐、賞月、看飛機起降。

水利處表示，如果想體驗散步行程，北投「磺港溪工程」透過「還地於河」理念，恢復成自然溪流型態；「景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程」則利用近自然工法，走在溪畔有機會觀察到鳥類、保育類生物，讓民眾在都市也能享受自然。

此外，北市商業處透過新聞稿表示，貓空商圈自9月19日至10月18日舉辦「2026貓熊貓躲貓貓」活動，邀請民眾到貓空賞月、品茗、遊逛山城，尋找藏身於合作店家的「貓熊貓」。

商業處說明，民眾可在動物園指定發放處、貓空纜車車廂內或5家合作店家索取集章扇子，完成任選3間合作店家指定拍照打卡、集章任務，可兌換500元商圈抵用券1份，限量500份；完成5間店家集章，可兌換「貓熊貓」紀念襪1組，限量300組，均送完為止。

商業處表示，若已完成集章但未兌換到獎品的民眾，向合作店家索取「加碼抽好禮」活動QR Code，掃描、填寫資料，完成任選3家店家集章，可獲得1次抽獎機會；集滿全部5家店家，可再加碼抽獎1次，獎品包括20份商業處500元電子禮券、76份貓空商圈店家好禮。