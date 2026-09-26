快訊

匯款訂中秋到府烤肉卻沒來？ 詢問店家「你是第8組受騙顧客」

亞運拳擊／成功復仇哈薩克名將 林郁婷晉級8強賽

亞運棒球／南韓輸日被韓媒狂貼「慘案」標籤！教頭沒想過晉級要算數學

聽新聞
0:00 / 0:00

影／蘇巧慧談新北轉型 盼城市吸引年輕人留下帶動產業

攝影中心／ 記者葉信菉／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）上午出席陳姓宗親後援會成立大會，會中她強調新北市當前正處於新舊交替的時代，更重要的是思考新時代如何讓城市更有趣、更有活力，吸引年輕人願意留下來居住。記者葉信菉／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）上午出席陳姓宗親後援會成立大會，會中她強調新北市當前正處於新舊交替的時代，更重要的是思考新時代如何讓城市更有趣、更有活力，吸引年輕人願意留下來居住。記者葉信菉／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午出席陳姓宗親後援會成立大會時表示，新北市正處於新舊交替、轉型的時代，過去的奉獻值得感謝，但更重要的是思考如何讓城市更有趣、更有活力，吸引年輕人願意留下來居住，進而帶動產業進駐與正向循環。

2026九合一選舉

蘇巧慧說，經營團體需要吸引更多年輕人加入，她的心情也和地方社團相同，希望帶領新北市往前走。她指出，自己走遍新北29區，清楚每一區都有不同特色、問題與訴求，因此施政重點應是提升居住品質，讓城市展現朝氣。

在基礎建設部分，蘇巧慧提到，交通瓶頸該打通的要持續打通，軌道建設、交流道爭取、道路拓寬，以及汙水處理、防洪等工作都要繼續推動。她也以部分地區建設進展為例，稱台65交流道、大漢溪堤外便道等項目已有進展。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／蘇巧慧出席十四張斯馨祠遶境 拋打造新北多元展演平台政見

新店十四張斯馨祠繞境 蘇巧慧盼新北29區信仰與文化故事各自精彩

影／蘇巧慧稱捷運預算一毛都不會少 李四川：請她發揮協調力

佳節拜票…李四川打交通牌 蘇巧慧提偏鄉醫療

相關新聞

「洋流」吹起刺激蔣萬安危機感？沈伯洋：蔣選情穩定領先

台北市長參選人沈伯洋拚選戰，近來勤跑地方，也掀起一波波「洋流」，藍營分析綠營操作是好事，市長蔣萬安最大危險是選情太穩定，激不起危機感。沈伯洋今直言，分析得很棒，蔣選情穩定領先，人氣非常高，很多人都很喜歡他。

影／藍評「洋流」反助蔣萬安 沈伯洋自認挑戰者全力拚

針對國民黨黨內人士分析「洋流」對藍營反而是好事、蔣萬安選情最大危機是過於穩定，民進黨台北市長參選人沈伯洋前往信義區永春市場掃街時受訪，幽默大讚藍營「分析得很棒」。他坦言蔣萬安選情確實非常穩固、人氣很高，自己本來就是挑戰者，接下來的目標就是持續走入基層全力拚搏，向市民證明自己是更好的選擇。

江啟臣迺夜市巧遇白營議員 拋「庶民經濟三支箭」

昨晚中秋夜，國民黨台中市長參選人江啟臣與立委羅廷瑋、市議員李中、林霈涵一起到東區旱溪夜市「迺夜市」，除發放「啟程環保袋」，與民眾熱情打招呼，拜票過程中巧遇民眾黨市議員江和樹，兩人開心寒暄，笑稱「巧遇市長、議員『江江』好」，展現跨黨派的好交情與親和力。

影／柯志恩旗山市場掃街人氣旺　指旗山、岡山造勢會有這個驚喜

中秋連假第二天，國民黨高雄市長候選人柯志恩今早在前立委鍾紹和、議員林義迪、議員參選人李振豪陪同下前往旗山第一公有市場掃街拜票，現場不少攤商致贈蒜苗、菜頭、鳳梨，預祝凍蒜。受訪時她並表示，高雄藍白合是既定的戰略，旗山、岡山大造勢也是選戰重點，屆時韓國瑜院長可能現身給大家驚喜。

解密民調估蔣萬安、沈伯洋最終得票率 秦慧珠：不超過藍綠天花板

台北市長蔣萬安力拚連任，民進黨對手沈伯洋掀「洋流」加溫選情，近期一份民調更顯示兩人差距僅1.2個百分點。國民黨北市議員秦慧珠分析，台北市長最終得票率為蔣萬安55%、沈伯洋43.5%，拚現在也戰未來，但兩人都不會超過藍綠天花板的馬英九64.11%、陳水扁45.91%。

影／蘇巧慧談新北轉型 盼城市吸引年輕人留下帶動產業

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午出席陳姓宗親後援會成立大會時表示，新北市正處於新舊交替、轉型的時代，過去的奉獻值得感謝，但更重要的是思考如何讓城市更有趣、更有活力，吸引年輕人願意留下來居住，進而帶動產業進駐與正向循環。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。