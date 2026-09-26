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影／蘇巧慧談新北轉型 盼城市吸引年輕人留下帶動產業
民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午出席陳姓宗親後援會成立大會時表示，新北市正處於新舊交替、轉型的時代，過去的奉獻值得感謝，但更重要的是思考如何讓城市更有趣、更有活力，吸引年輕人願意留下來居住，進而帶動產業進駐與正向循環。
蘇巧慧說，經營團體需要吸引更多年輕人加入，她的心情也和地方社團相同，希望帶領新北市往前走。她指出，自己走遍新北29區，清楚每一區都有不同特色、問題與訴求，因此施政重點應是提升居住品質，讓城市展現朝氣。
在基礎建設部分，蘇巧慧提到，交通瓶頸該打通的要持續打通，軌道建設、交流道爭取、道路拓寬，以及汙水處理、防洪等工作都要繼續推動。她也以部分地區建設進展為例，稱台65交流道、大漢溪堤外便道等項目已有進展。
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