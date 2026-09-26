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梵谷文化小旅行掀論戰 陳培瑜反問蔣萬安：你真的認識台北嗎？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨團副幹事長陳培瑜則質疑，「台北有這麼多故事，為什麼蔣萬安看到台北，首先想到的卻是梵谷？」更反問「你真的認識台北嗎？」圖／聯合報系資料照
民進黨團副幹事長陳培瑜則質疑，「台北有這麼多故事，為什麼蔣萬安看到台北，首先想到的卻是梵谷？」更反問「你真的認識台北嗎？」圖／聯合報系資料照

台北市政府近日將梵谷作品融入北藝、松菸、北流等20處文化景點，台北市長蔣萬安表示，盼讓國際藝術走進城市日常。民進黨團副幹事長陳培瑜則質疑，「台北有這麼多故事，為什麼蔣萬安看到台北，首先想到的卻是梵谷？」更反問「你真的認識台北嗎？」

陳培瑜今在臉書發文表示，台北本來就是可以擁抱世界的城市，國際藝術來到台北當然是好事，但一場名為「台北文化小旅行」的活動，市民走完後究竟多認識了多少台北？

陳培瑜以高雄流行音樂中心整理「藍寶石大歌廳」城市故事為例指出，高雄從一間歌廳出發，串聯周邊戲院、唱片行、西餐廳、咖啡館、小吃店及職人，最後呈現的是整座城市的記憶。反觀台北並不缺乏文化元素及城市故事，從大稻埕的茶行、布行與南北貨，艋舺的寺廟與街庄，到北投溫泉與那卡西、城南文學記憶、牯嶺街舊書攤、西門町電影及流行文化，都能成為城市策展素材。

陳培瑜也列舉林海音、白先勇、朱天文、朱天心、張大春等作家的台北書寫，以及郭雪湖、洪瑞麟的繪畫，侯孝賢、楊德昌、蔡明亮的電影，另包括漫畫、劇場及流行音樂等文化累積。她認為，真正讓台北成為台北的是在這座城市生活、居住、就業及就學的人，每一個與台北產生關聯的人，都為城市注入活力。

陳培瑜表示，即使以梵谷作為活動主題，也能從梵谷作品切入台北，例如透過「夜晚露天咖啡座」走進台北老咖啡館、「吃馬鈴薯的人」連結洪瑞麟筆下的礦工，或從梵谷描繪亞爾的作品延伸至郭雪湖筆下的大稻埕，藉此重新認識台灣藝術史、台北文學史、電影史及劇場史，「那才叫國際與在地真正相遇」。

陳培瑜批評，蔣市府團隊把「文化」理解成IP、把「城市策展」理解成打卡，讓一座擁有百年現代文化積累的城市成為漂亮照片的背景。她認為，梵谷可以是入口，但最後應讓台北被看見、被擴散，而非「梵谷只是梵谷，台北只是背景」。

陳培瑜呼籲蔣萬安，台北不缺文化，而是需要真正願意走進巷子、理解這座城市的人；台北文化並非哪一任市長所賦予，而是幾個世代的作家、詩人、畫家、導演、漫畫家、劇場工作者、音樂人及市民共同累積而成。她說，真正的「台北文化小旅行」，應是讓人重新找到台北，「當一個說得出台北城市文化的台北人。」

梵谷 陳培瑜 蔣萬安

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