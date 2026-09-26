板橋漢生東路人行空間升級 輪椅網球國手唐兆漢體驗友善無障礙動線

新北市政府持續推動人本環境優化，「府中雙城」計畫中的「漢生東路人行道改善工程」近日正式完工。工務局長馮兆麟邀請男子輪椅網球國手唐兆漢前往實地體驗，以使用者視角，檢視路口斜坡及無障礙設施改善成果。唐兆漢表示，拓寬後的人行道大幅減少通行阻礙，平整的銜接面與庇護島設計讓輪椅族及行人通行更具安全感，期待未來全市道路皆能如此流暢自如。

馮兆麟指出，新北市自2020年起推動城市新美學，繼「雙軸、三廣場」完工後，進一步針對兼具新北耶誕城要道與海山高中通學廊道功能的漢生東路進行改造，解決過往機車占用人行道及人車交織問題。市府將延續漢生東路的工程標準與成功經驗，逐步擴展至其他路段，建立全市統一的友善通行標準。

實際坐上輪椅走過漢生東路，唐兆漢感受很深刻。他說，過去常會在人行道遇到障礙物，這次拓寬後阻礙少了許多，尤其人行道與馬路銜接變得平整，輪椅通過時更加順暢。過馬路時，部分路口設置庇護島，讓行動速度較慢的人在道路中央停留等待，並避開車流，增加安全感。

養工處長鄭立輝說，此次工程範圍自漢生東路193巷至文化路口，全長約940公尺，總改善面積達3141平方公尺。施工重點包括設置46處機車彎以退縮停車空間、打造42處無障礙斜坡道與3處路口庇護島，並透過島式設施帶整合號誌、路樹與電箱，鋪設寬達1.7公尺且連續不中斷的無障礙通道。鋪面設計延續縣民大道深淺灰色系，搭配直落式排水格柵與防竄根樹穴，全面提升整體美觀與通行品質。

新北市板橋區漢生東路人行道改善工程，設置庇護島，提高行人穿越道路的安全性。圖／新北市工務局提供