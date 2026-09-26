裁罰呆帳不少 北市環保局罰金收繳率僅4成多

北市環保局環保稽查大隊裁罰金額近年飆高，從不到億元增至三點八億元，卻面臨收繳率從八成下跌至四成，甚至呆帳高築，議員要求檢討。稽查大隊說，增加主因是科技執法等方式裁處移動汙染源、廢清法調高罰鍰，及去年一案開罰上億元；有些人不想繳，直至行政執行署強制執行才願意繳。

環保局統計，二○二二年罰鍰四點四萬多件，應收逾九三四七萬元、收繳率百分之八十點三，二○二五年攀升至十點四萬多件、罰鍰增至逾三億八千九百八十一萬元。

議員李明賢發現，近年執法效益出現嚴重警訊，二○二二至二○二三年罰鍰收繳率維持八成，但去年跌至百分之五十五點五，今年至六月百分之四十三點五更慘；且四年半間總開罰金額逾九點八億元、未收回逾三點三億元，光去年就有一點七三億元淪為「紙上應收」的呆帳。

稽查大隊談及二○二二年至今年六月罰鍰增加主因，一是內勤透過機車定檢系統、科技執法告發車輛排氣未定檢、違反空維區規定等移動汙染源，二是二○二三年調整廢清法裁罰基準，違規棄置垃圾包等最低罰鍰從一千二百元調升至二千四百元或三千六百元，案件減少、但罰鍰金額上升。

稽查大隊指出，三是去年六月一案高額罰鍰「未依規定繳交回收清除處理費」，依法裁處一億四千二百二十二萬餘元，導致該年裁罰金額大幅提升；該案目前分期繳納，使得去年收繳率偏低。

稽查大隊發現，有些人會稱沒收到罰單或單純不想繳等理由，即使郵寄雙掛號催繳通知書仍不繳，最後手段則移送法務部行政執行署強制執行，才會願意繳清。