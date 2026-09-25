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在三峽博物館 看見抗戰慘案與山河文史

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳冠宇特稿
照片為李白、杜甫與劉禹錫同框，記者拍攝
照片為李白、杜甫與劉禹錫同框，記者拍攝

走進重慶「中國三峽博物館」，第一印象便是山水、文史與城市交織的融合感覺。該館位於渝中區人民路，與重慶市人民大禮堂相望；前身是1951年成立的西南博物院，2005年新館才正式開放。館藏逾18萬件，內容涵蓋古人類標本、三峽文物、巴蜀青銅器、漢代文物、西南民族文物，以及宋元明清書畫等。常設展從「壯麗三峽」到「遠古巴渝」，再到重慶城市發展，讓人看見長江三峽不只是自然奇觀，也是文化現場。三峽西起重慶奉節白帝城，東至湖北宜昌南津關，這座博物館正像一部立體地方誌，將大江兩岸200公里的記憶濃縮在展品中。

在眾多展廳裡，最吸引我駐足的是「抗戰歲月」展廳。對台灣人而言，這是既遙遠又親近的共同記憶。1937至1945年對日抗戰時期，重慶是中華民國臨時首都（陪都），正是大後方的政治、軍事與文化中心；這裡呈現了城市如何在砲火與空襲中承擔國家重任的種種面向。尤其展櫃裡的前線用品、報刊、日記與生活器物，點點滴滴地把戰爭還原成庶民必須面對的恐懼、等待與堅持。

令人尤其震憾的是高10米、寬37米的「重慶大轟炸半景畫」，運用4台投影設備無縫拼接影像，並配合影音系統及動感座椅，同步再現轟炸、房屋倒塌與大火燃燒場景，營造強烈的沉浸感。而「重慶大隧道慘案場景」則以等比例人像雕塑群復原1941年「六五慘案」，重現民眾湧入防空洞後窒息、踩踏的慘狀，肢體扭曲、表情痛苦，令人如臨其境。這種以技術結合藝術的方式，呈現重慶人民在抗戰中的苦難與堅韌，讓人低徊不已。

參觀途中，還有一幕令我眼睛一亮：詩仙李白、詩聖杜甫與詩豪劉禹錫三尊銅像，竟在館內同框。初看不免疑惑，三人分屬盛唐與中唐，李白與杜甫辭世後，劉禹錫才出生，如何能在同一處相遇？答案是：他們雖未曾相見歡，卻都把三峽寫進了千古詩篇。李白的「朝辭白帝彩雲間」，寫舟行如飛與重獲自由的暢快；杜甫登高所見的「不盡長江滾滾來」，把秋日三峽的蕭瑟與憂國憂民推向極致；劉禹錫留下的《竹枝詞》，又以「東邊日出西邊雨」寫出江峽民歌的清新與情趣。對三人來說，山水是共同題目，人生遭際則是各自不同的回答。原來，三峽不只是地理名詞，更是一條綿延千年的文史河流。

另一件讓我特別留意的文物是船棺。船棺對台灣人來說很陌生，記者原以為是木船權充棺材。細看才知道它是巴蜀地區曾經存在的葬俗，古人以整根楠木製成棺木，形狀彷彿舟船，寄託的是對江水的深厚感情。生活在三峽的人世代與長江相伴，船是交通工具，也是往來兩岸、航向未知世界的媒介；當船的意象進入葬禮，便有了「以船送魂」的想像。面對沉默的木棺，我想到博物館裡許多器物看似平凡，卻保存著一個民族理解生命與死亡的方式。就像船棺沒有華麗色彩，卻比許多珍品更能讓人感到歷史的重量。

展櫃裡還有一批造形奇特的陶器：花邊口底罐和尖底杯。初見時，我完全猜不出用途：罐口的花邊為何如此突出？杯底尖尖的，又怎麼穩穩放置？原來，這些看似難以使用的器物是古代巴蜀製鹽的重要工具。當地鹽業遺址的文化延續數千年，先民把含鹽滷水盛入陶器，再透過加熱、蒸發或結晶取得鹽。尖底形狀有利於集中滷水與鹽晶，花邊口沿則可能方便倒取、過濾或配合生製流程，讓人看見了古人的生活智慧。鹽巴看似餐桌上最平凡的滋味，追本溯源，卻連結著產業與城市的興衰。

離開三峽博物館，回望從抗戰歲月到遠古巴渝，再到詩人筆下的三峽，心裡有著滿滿的感動。這趟參訪讓記者重新認識一條江、一座山城，以及數千年來在此生活過的人們。抗戰文物使我想起共同的歷史牽繫；李杜劉唐詩三傑的銅像讓我明白，文化可以跨越時代彼此照見；船棺與製鹽陶器，則提醒我文明往往從最日常的生存技藝開始。古人說「行千里路，讀萬卷書」，記者此時此刻再品味這句話，才明白有些風景真的必須透過雙腳才能體會，而書本裡的知識也才會跟著活起來。

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三峽 抗戰 博物館 重慶 杜甫 李白

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