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中秋好去處！迪化休閒運動公園 9月25至28日限定燈飾登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

中秋佳節即將到來，還在煩惱去哪裡賞月、拍照打卡嗎？臺北市政府工務局衛工處推薦一個健康、低碳且兼具永續意涵的好去處──迪化污水處理廠休閒運動公園！。今年衛工處以「伴月迎中秋」為主題精心打造主題裝置藝術，將於9月25日至28日限期4天點燈展示。邀請市民朋友攜家帶眷走進公園，在璀璨燈光與皎潔月光交織的氛圍中，共度溫馨浪漫的中秋佳節。

衛工處黃群處長表示，作為全國最大的二級公共污水處理廠，迪化廠每日肩負處理大臺北地區約50萬噸生活污水的重責，並運用半地下化設計，將頂部打造成萬坪休閒運動公園，成功翻轉鄰避設施既定印象，成為市民舒展筋骨與放鬆的城市路州。

衛工處迪化廠周書瑋廠長表示，今年中秋布置以「伴月迎中秋」為概念，將園區中央走道打造成夢幻月光場景，利用大型發光月球搭配造型玉兔燈飾相互輝映，營造出生動的「玉兔伴月」意境；漫步於步道間，還能欣賞點綴於植栽間的繽紛燈光，彷彿走進童話世界，讓市民朋友從踏入園區的那一刻起，就能感受濃厚的中秋氣息。無論是親子同遊、情侶約會或好友相聚，都能在此留下美好的節慶回憶。

衛工處迪化廠周書瑋廠長補充說明，中秋佳節不一定要遠行，選擇就近到公園走走，也能享受低碳又愜意的團圓時光。邀請大家於9月25日至28日走進這座由鄰避設施蛻變而成的綠洲公園，與可愛玉兔合影打卡，共享專屬於115年中秋佳節的溫馨時光。

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