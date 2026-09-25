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超標中央2.5倍 議員曝北市長照專員案量現況…第一線人力超載

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長照需求日益增加。聯合報系資料照
台北市長照需求日益增加。聯合報系資料照

衛福部規畫長照管理計畫，每位照顧管理專員應配置150至200名個案，但議員張志豪指出，北市達中央標準的1.8至2.5倍，第一線人力嚴重超載，已出現超額指派、長官以考績相脅、資源差別待遇情況。北市衛生局表示會以現行制度進行檢討。

張志豪說，北市各行政區案量分布不均，有的區一人平均316案，有的區465案，最高與最低的差距更達190案，顯示各區「勞務分配不均」、同工不同酬情形嚴重；且現行跨區支援機制，是以當月該行政區平均每月獨立照專訪視量達55案以上，為次月啟動門檻，啟動標準過高。

他說，近期還接獲陳情，有人因案量負荷過重，累積60件逾期未複評案件，主管竟於6月29日內部會議上公開要求「全部清零」，並明確表示逾期將影響年度考績，基層被迫超時加班，甚至提出職場霸凌申訴，竟獲「決議不予受理」。

張志豪說，專員過勞、考核失衡、申訴無門，最終受害者會是北市亟待長照服務的市民，衛生局應通盤檢討機制，重新盤點全市12區照專案量，訂定「個人案量合理上限」與「強制動態調整機制」，考核考核制度全面透明化，檢討職場霸凌申訴機制。

北市衛生局指出，針對照顧管理專員的個案訪視案量，現已訂有相關管理及支援機制，不過還是會因應實際長照服務執行狀況和議員建議，對現行制度進行檢討，維持制度的公平性及彈性，未來會針對案量、支援機制等進行研議，即時調節人力負荷。

考核和職場環境部分，衛生局也表示，相關規定研修時，會建議參採納入管理不當、超額指派、差別待遇等情形，做為審查考量因素，綜合判斷，兼顧權益保障，以落實友善安全職場環境。

長照 超標 議員 人力 衛福部 衛生局 北市

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