中秋迎土地公成道日 新北民政局長走訪中和、樹林參拜祈福

今天適逢農曆八月十五中秋節暨福德正神成道日，新北市各地宮廟紛紛舉行祝壽慶典。新北市政府民政局長林耀長今日先後前往中和區中興福德宮與樹林區潭底福德宮參拜祈福，代表市府向土地公祝壽，祈求市民平安喜樂、百業昌隆，並特別感謝宗教團體長期深耕地方、回饋社會的善行。

林耀長今日上午首站前往擁有百年歷史的中和中興福德宮。中興福德宮長年扮演凝聚社區情感的重要角色，積極投身慈善公益。中興福德宮主委簡林龍表示，為促進傳統信仰傳承與青年世代接軌，廟方特別準備1000份經香火加持的「好神杯橡皮擦」與信眾結緣，以傳統「聖筊」為造型，討喜且富含吉祥寓意，吸引大批民眾排隊前來求好運；現場亦提供平安米、麵線及點心，場面熱絡溫馨。

隨後，林耀長轉往樹林潭底福德宮，出席「三官大帝暨福德正神聖誕千秋慶典法會」及第四屆管理委員就職典禮。連任主任委員的嚴添明表示，未來將繼續帶領團隊發揚神明慈悲精神，善用信眾支持回饋社會。慶典現場特別頒發新臺幣10萬元獎助學金予境內文林、武林及樹林等三所國小學童，期盼勉勵在地清寒優秀學子勤奮向學。

民政局長林耀長指出，樹林潭底福德宮自2013年起每年獲選為新北市績優宗教團體，歷年來已捐贈2輛復康巴士、60部愛心輪椅及1輛救護車，且定期於土地公聖誕發放獎學金，將信仰力量轉化為具體社會公益。民政局補充，中興福德宮與潭底福德宮長期關懷地方，新北市府未來將持續結合宗教團體的良善力量，攜手打造溫馨互助的安居樂業環境。

今天適逢農曆八月十五中秋節暨福德正神成道日，新北市各地宮廟紛紛舉行祝壽慶典。新北市民政局長林耀長今日先前往中和區中興福德宮參拜祈福，向土地公祝壽，祈求市民平安喜樂。記者王長鼎／攝影

今天適逢農曆八月十五中秋節暨福德正神成道日，新北市各地宮廟紛紛舉行祝壽慶典。新北市民政局長林耀長今日先前往中和區中興福德宮參拜祈福，向土地公祝壽，祈求市民平安喜樂。記者王長鼎／攝影

今天適逢農曆八月十五中秋節暨福德正神成道日，新北市各地宮廟紛紛舉行祝壽慶典。新北市民政局長林耀長今日前往樹林區潭底福德宮參拜祈福，廟方頒發獎助學金予在地學子。圖／新北市民政局提供