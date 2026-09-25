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新北土城「公十七公園」今啟用 森林橡實主題打造全齡休憩新亮點

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
土城公十七公園正式開放，設置多功能遊戲場、體健設施及休憩步道，市民可以在中秋連假期間來走走、享受團圓時光。圖／新北市工務局提供
土城公十七公園正式開放，設置多功能遊戲場、體健設施及休憩步道，市民可以在中秋連假期間來走走、享受團圓時光。圖／新北市工務局提供

新北市土城區再添優質綠地空間！位於土城區學府路二段與莊園街交叉口的「公十七公園」於今天完工啟用。新北市政府新建工程處將原先閒置的狹長空地與廢棄溝渠翻轉改造，以「森林橡實」為主題，規劃全齡化休憩與遊樂設施，適逢中秋連假，成為市民戶外散步、親子共遊的全新去處。

新北市工務局長馮兆麟表示，公十七公園緊鄰捷運海山站與員和2號社會住宅，屬於高人口密度的生活圈，居民對綠地環境的需求強烈。市府自去年12月動工開闢，除將閒置土地轉型為兼具運動、遊憩與社區交流功能的鄰里公園外，亦同步新設實體人行道，並於路側劃設42格機車停車位，有效提升周邊整體生活機能與通行安全。

新工處長簡必琦指出，公園貫徹全齡共享原則，設置兒童遊戲區、多功能體健區及重訓體健區。其中，兒童遊戲區特別以「森林橡實」意象設計，打造包含菓子滑梯遊戲組、攀爬架、跳樁及森林精靈遊戲牆等設施，提供滑行、攀爬、平衡與感官互動體驗，協助兒童發展肢體協調與肌力；成人與長者亦可善用體健設施進行伸展與運動。

隨著公十七公園啟用，該園區將與周邊紫藤廊道、斬龍山遺址文化公園形成綠帶串聯，進一步擴充土城區的休憩網絡。市府團隊將持續推進城市綠地開闢，落實宜居友善的城市建設發展藍圖。

土城公十七公園打造菓子滑梯遊戲組結合攀爬架、跳樁，多層次的空間感設施，讓孩子體驗探索樂趣。圖／新北市工務局提供
土城公十七公園打造菓子滑梯遊戲組結合攀爬架、跳樁，多層次的空間感設施，讓孩子體驗探索樂趣。圖／新北市工務局提供

新北市新工處將閒置空地重新規畫打造為全齡休憩空間，土城公十七公園以「森林橡實」為主題，遊戲、運動、散步一次滿足。圖／新北市工務局提供
新北市新工處將閒置空地重新規畫打造為全齡休憩空間，土城公十七公園以「森林橡實」為主題，遊戲、運動、散步一次滿足。圖／新北市工務局提供

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