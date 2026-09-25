新店環河路颱風期紅線違停開單爭議 民代協調後市府全數撤單

今年8月7日至9日，白海豚強烈颱風侵襲期間，新北市新店區環河路傳出多起紅線違規遭開單爭議。新北市議員黃心華接獲多起陳情，指民眾誤以為該路段全線開放雙邊紅線停車，導致整條環河路車輛接連受罰。經黃心華緊急邀集新北市交通局與新北市警察局進行協調，最終達成共識，該批共計13件相關罰單將全數撤銷。

針對罰單撤銷事宜，黃心華昨透過臉書發文說明，尚未繳費的車主無須繳納；若民眾已完成繳費，亦可依後續程序辦理退費。不過他也特別提醒，為求穩妥，建議民眾俟收到正式公文通知後，再行依據公文指引辦理相關退費或撤銷程序。

新北市交通局對此回應，颱風期間的緊急停車規定行之有年，每次皆會發布新聞稿公告，並透過在地有線電視跑馬燈協助宣導。然而，停放範圍係依颱風是否登陸及風雨狀況動態調整，區分為「單邊」或「雙邊」開放，此次環河路僅公告開放「單邊紅線」停放，才導致部分民眾因不符規範而遭開單。

黃心華指出，天災防救應以保障市民權益為優先，相關資訊應力求清晰易懂且主動傳達。目前新北市主要依賴新聞稿與官網公告，民眾需主動搜尋，且若未特別顯眼標示「僅開放單邊」等差異，極易造成誤解。

黃心華表示，反觀台北市採用「細胞廣播簡訊」即時推播，能更直接且準確地將關鍵停管資訊傳達給用路人。他期待新北市府未來能優化訊息發布機制、彌平資訊落差，讓民眾能精準遵循規範，避免類似爭議再次發生。