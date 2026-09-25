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北市推全台首座電競運動館 落腳公館
北市府持續推動電競運動及相關產業，市長蔣萬安昨出席亞洲最大電競嘉年華「WirForce二○二六-Utopia」開幕記者會。蔣宣布，北市將於十月正式啟用「公館特色運動館」，這也是全台首座以「專業電競」及「虛擬運動」為核心打造的運動場館。
蔣表示，「公館特色運動館」將是全台首座「專業電競」及「虛擬運動」為核心打造的運動場館，未來將提供選手訓練、專業賽事等多元空間，打造更完整的電競發展環境，也為台灣培育更多電競人才。
除公館特色運動館外，蔣表示，市府也將陸續規畫七虎、克強、木柵等特色運動館。
蔣萬安指出，WirForce今年更首度從花博移師世貿展覽館舉辦，充分展現台灣電競產業的潛力與能量。
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