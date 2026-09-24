林楚茵稱蔣萬安「小到老顧不好」 北市批造謠轟：誰才是防弊內控癱瘓

北市社會局爆出前社工督導涉侵吞受監護長者逾千萬元養老金遭羈押禁見。民進黨發言人林楚茵今批蔣萬安主政下北市府「從小到老」都顧不好，內部防弊內控癱瘓。北市副發言人蔡畹鎣批造謠，蔡說，事實是社工案就是內控防弊、市府主動送辦，民進黨發言人為政治攻防，竟連事實都扭曲。

蔡畹鎣反擊，大家更質疑的是以抗中保台為號召的民進黨，搞到連總統府也處處是共諜，才是真的「內部防弊內控全面癱瘓」。

蔡畹鎣指出，前社工涉嫌侵佔案，源於社會局主動發現、啟動調查，蔣萬安市長也堅決要求絕不包庇、追究到底；市府多次說明對兒少保護從重從嚴從速的處置，對公有市場公共空間的管理也不分顏色、標準一致；營養午餐議題，事實是金華國中沒有食物中毒，從簡舒培議員、到跟著上車的沈伯洋委員全部造謠翻車，民進黨中央也要沆瀣一氣、一起翻車嗎？

至於樹木議題，蔡畹鎣表示，事實是近兩年市府新增植樹 1萬3225 株；有心人士惡意造謠「砍樹方便無人機侵襲」甚至出言威脅，也已遭法院傳喚，沈伯洋委員卻為不法行徑背書、助紂為虐，民進黨發言人也支持恐嚇「死全家」這樣的立場嗎？

蔡畹鎣指出，相較於市府團隊面對問題、具體負責，中央政府卻是共諜案頻傳，內政方面還對全民受害的毒油案「傲慢、蓋牌、護航、包庇、無能、神隱」，二十萬民眾上街怒吼、毒油已延燒到第六種油品，總統不開會、院長不負責、民進黨全當聽不到看不著，這時怎麼突然醒來、還有臉談食安？