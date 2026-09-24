新北板橋土壤液化潛勢下降 建商認為影響不大

根據經濟部今天發布的土壤液化潛勢圖更新結果，新北市板橋區的分級調降較多，長期觀測地下水位下降，土壤液化潛勢相對下降。對此，崇利建設公司總經理楊宗翰認為對建築業影響不大，真正影響大的因素仍然是土地取得與營造成本。

楊宗翰說，板橋土壤液化降級不等於建設公司可以直接省掉很多成本，雖然理論上在地質風險評估、基礎設計及地盤處理方面，可能有比較大的工程彈性，對開發是偏正面的訊號，但還是要看基地的實際地質調查鑽探結果。

新版除了液化潛勢，也新增軟弱土層分布圖，讓工程單位可以在施工監測及安全設計時參考，對建商更有參考價值，不同基地的地質條件對建案的基礎工程成本可能完全不同，實際要看基地的鑽探結果，不能只看行政區。

譬如台北101的基地位於地質相對鬆軟的沖積層盆地，且被評估處於土壤液化潛勢區與鄰近斷層，但透過極為扎實的基礎工程，早已被工程界視為非常安全穩固的建築，關鍵在於地質調查、基礎設計、施工品質。

他說，每個基地施工前都會預做鑽探報告、徹底掌握地質，若有相對危險或脆弱的區域可針對實際狀況深打基樁、加強地下室結構，整體影響不大，甚至可說是小事一樁。講白一點，反而是土地取得、土方、低碳營造工法與營建成本等因素，才會真正影響房價。