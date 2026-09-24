汐止福德愛心小棧集結社會資源 中秋物資助弱勢

中秋節愛心滿滿，在汐止區觀光夜市裡有一位阿秀姊，不但提供愛心待用餐，還有汐止福德愛心會所設立的愛心小棧，除了經費贊助，也會集結各界資源發放愛心物資，中秋節到了，有愛心人士捐錢購買了月餅、柚子，另外還有一些宮廟團體送來白米、麵條等等，趕在中秋節前今(24)日進行發放。

老闆娘阿秀表示，謝謝小柳美甲工作室贊助15000元，9000用在愛心待用餐，而6000則是用來買一些中秋節物資，還有一些善心人士、以及理事長都有幫忙出，大家出一點，集結大家愛心，關心孤獨老人還有弱勢團體，一點心意，祝他們中秋節快樂。

汐止福德愛心會在這裡設立了福德愛心小棧，除了經費贊助，中秋節到了，也將各界送來的愛心物資，送給弱勢，接近中午時間，大家來領取熱騰騰的便當，也沒忘了前一天阿秀姊的叮嚀，要帶著大袋子來裝東西回家，現場裝便當，也忙著將物資一份份裝進袋子裡，讓他們帶著滿滿的愛心物資回家過節。

汐止福德愛心會理事長連文義提到，每逢佳節都會有物資的發放，尤其中秋節在台灣是家人團聚的日子，弱勢族群也需要溫暖，所以就在愛心小棧發放物資，讓弱勢朋友們能有一些溫飽，也能感受到社會滿滿的溫暖。