快訊

颱風攪局4千人困機場…女團睡地板 她穿這件睡衣獲封「超絕美人」：太性感

再傳健康疑雲！習近平下機靠彭麗媛攙扶「手緊抓不放」上周突缺席印度晚宴

頸部中刀命危…國三生刺傷同校高中學長 新北教育局曝今日在校狀況

淡水中正段日式宿舍群活化 打造河岸觀光新亮點

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水中正段日式宿舍群完整呈現文化資產從「保存」到「活化利用」的過程。圖／紅樹林有線電視提供
淡水中正段日式宿舍群完整呈現文化資產從「保存」到「活化利用」的過程。圖／紅樹林有線電視提供

位於淡水老街中正路，靠近第一漁港的「淡水中正段日式宿舍群」，坐落於清代時期重要軍事與貿易的「烽火段」，從日治時期作為淡水郡役所官員宿舍，佇立於淡水河岸默默見證淡水地方行政發展與都市空間變遷，在100年公告登錄為歷史建築，原本破舊不堪的建築現在整修完成，也是新北市透過民間參與，修復再利用的公有文化資產案例，展現公私協力保存文化資產的成果。

新北市長侯友宜表示，這處具有日式木構建築特色的歷史建築，在保存原有形貌及建築特色的原則下完成修復，並透過民間承租及投入修復經費的方式，成為新北市首件透過民間參與修復再利用的公有文化資產案例，展現公私協力保存文化資產的成果。修復過程更獲文化部文化資產局選定為「2025年日式大木作班」實地教學及參訪場域，使建築修復同時成為傳統工藝傳承的重要實踐。

秘書處處長祝惠美表示，中正路21巷3號、5號及6號日式宿舍採用公開標租方式，結合民間資金、專業及營運能量，在保存歷史建築的前提下，同時建立後續使用及維護機制，讓民間成為文化資產保存的重要參與者，修復完成後，依建築特色及空間條件導入餐飲及歷史文化展陳，透過持續營運及活用，讓歷史建築不只是保存下來，更能重新進入民眾生活。

從建築修復、傳統工法保存，到民間投入及後續營運，淡水中正段日式宿舍群完整呈現文化資產從「保存」到「活化利用」的過程。透過修復延續建築生命，也保留淡水地方發展的歷史記憶，讓老建築在新的時代持續發揮文化價值。

淡水

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新北首件…公私協力 淡水日式宿舍活化變餐廳

古蹟修復經營擺脫吃喝看夕陽 專家籲兼顧文化保存與商業營運

中原大學設計學士原專班串聯復興原鄉 深化設計與部落學習

從銀座通繁華年代走來 臺南百年老屋「五福商店」華麗轉身

相關新聞

板橋土壤液化降級是好消息 議員憂衍生地盤下陷土壤乾縮

經濟部地礦中心今日發布2026年土壤液化潛勢圖更新結果，此次更新範圍為台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市共6個縣市，與前次調查結果比對，約有8成區域經全面重新檢核後，土壤液化潛勢仍維持原判，但有1成多區域分級發生改變。

台電松湖變電所今開工 地表只見托嬰、日照設施、停車場

台電今(24)日舉行「松湖超高壓變電所暨多目標大樓開工祈福典禮」，歷經26年推動的關鍵電力建設終於正式動工，工程預計2029年完工，台電表示，松湖變電所完工後將成為台北東區重要電力輸送節點，為港湖地區城市產業發展提供可靠穩定電力。

全台首座電競、虛擬運動場館落腳公館 蔣萬安宣布10月正式啟用

台北市長蔣萬安今出席亞洲最大電競嘉年華「WirForce 2026-Utopia」開幕記者會。蔣萬安宣布，即將於10月正式啟用的「公館特色運動館」，是全台首座以「專業電競」及「虛擬運動」為核心打造的運動場館。

林楚茵稱蔣萬安「小到老顧不好」 北市批造謠轟：誰才是防弊內控癱瘓

北市社會局爆出前社工督導涉侵吞受監護長者逾千萬元養老金遭羈押禁見。民進黨發言人林楚茵今批蔣萬安主政下北市府「從小到老」都顧不好，內部防弊內控癱瘓。北市副發言人蔡畹鎣批造謠，蔡說，事實是社工案就是內控防弊、市府主動送辦，民進黨發言人為政治攻防，竟連事實都扭曲。

貢寮區北勢坑農路復建完成 強化邊坡保障行車安全

貢寮區和美里北勢坑農路先前受到連日豪雨影響，造成道路下邊坡滑動、路基下陷，部分擋土牆也出現傾斜及裂縫。貢寮區公所發現災情後，隨即爭取經費辦理復建工程，目前已順利完工，強化道路結構，保障居民及用路人通行安全。

迎接教師節 淡水商工4位傑出教師獲獎

教師節即將到來，為了感謝師長們教導的辛勞並肯定他們的付出，新北市淡水商工宣布今年校內共有四位傑出教師榮獲多項大獎，其中控制科，資深教師柯燕輝獲得教育界最高榮譽「師鐸獎」的肯定。淡水商工校長潘泰伸對全體老師表達感謝與祝福，並表示今年校內許多老師的努力與付出皆被各界看見，接連獲得了師鐸獎、卓越特殊教育人員、杏壇芬芳獎、大愛獎以及金師獎等殊榮，未來更有教學卓越獎將進軍全國評選。這些成就除了代表教師們的心血獲得肯定，也歸功於全校老師、行政團隊、家長及基金會的全力支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。