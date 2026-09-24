淡水中正段日式宿舍群活化 打造河岸觀光新亮點

位於淡水老街中正路，靠近第一漁港的「淡水中正段日式宿舍群」，坐落於清代時期重要軍事與貿易的「烽火段」，從日治時期作為淡水郡役所官員宿舍，佇立於淡水河岸默默見證淡水地方行政發展與都市空間變遷，在100年公告登錄為歷史建築，原本破舊不堪的建築現在整修完成，也是新北市透過民間參與，修復再利用的公有文化資產案例，展現公私協力保存文化資產的成果。

新北市長侯友宜表示，這處具有日式木構建築特色的歷史建築，在保存原有形貌及建築特色的原則下完成修復，並透過民間承租及投入修復經費的方式，成為新北市首件透過民間參與修復再利用的公有文化資產案例，展現公私協力保存文化資產的成果。修復過程更獲文化部文化資產局選定為「2025年日式大木作班」實地教學及參訪場域，使建築修復同時成為傳統工藝傳承的重要實踐。

秘書處處長祝惠美表示，中正路21巷3號、5號及6號日式宿舍採用公開標租方式，結合民間資金、專業及營運能量，在保存歷史建築的前提下，同時建立後續使用及維護機制，讓民間成為文化資產保存的重要參與者，修復完成後，依建築特色及空間條件導入餐飲及歷史文化展陳，透過持續營運及活用，讓歷史建築不只是保存下來，更能重新進入民眾生活。

從建築修復、傳統工法保存，到民間投入及後續營運，淡水中正段日式宿舍群完整呈現文化資產從「保存」到「活化利用」的過程。透過修復延續建築生命，也保留淡水地方發展的歷史記憶，讓老建築在新的時代持續發揮文化價值。