共餐加碼月餅、柚子 汐止區長安關懷據點提前過中秋

汐止區長安里與紳士協會一起開辦的關懷據點，邀請長輩走出家門，多運動也結交新朋友，而中秋節就快到了，今(24)日，利用中午共餐的時間，也提供了月餅、柚子等應景的食物，要和長輩們提前團聚過中秋，大家也帶著水果、飲料來和大家一起分享，場面溫馨又熱鬧。

中華民國紳士協會和長安里辦公處合作，成立社區照顧關懷據點，每個禮拜邀請長輩來上課做運動，也會安排手作課程，就像大家庭一樣，每天來據點上課聚聚，交交新朋友，和左鄰右舍話家常，而中秋節就要到了，今天共餐特別營造過節氣氛，利用觀天下之前贊助的經費，購買了月餅，讓大家應應景。

長安里長楊清風表示，首先要感謝在地企業觀天下的贊助，那一天是加菜，而因為明天就是中秋節，把剩餘的餘款購買了一些蛋黃酥，還有一些學員把自己家裡的月餅、水果拿來據點和大家分享，長安關懷據點是一個溫馨的大家庭，包括老師的帶課、長輩也都很配合，也很支持這個據點，據點再2個月就成立一週年了，也會找時間，好好來慶祝一下。

中午辦理共餐，大家一起吃飯話家常，除了準備月餅，還有人知道要提前過中秋，不但抱了飲料來，也有人帶柚子，甚至切好水果來，和大家一起分享，長輩們吃的又飽又開心。

汐止紳士協會執行長余俊郎提到，快滿一年了，很感謝地方各界對據點很多支持，也越來越多長輩知道長安據點有共餐跟共學的活動，所以，來參加的人越來越多，感謝長輩的支持還有里長的用心，今天是中秋節提前幫大家歡慶中秋節，在經營這個據點的概念是把據點當成家裡客廳一樣，每天早上起床，大家就來客廳聚一聚，泡泡茶聊聊天，上上課共學，活動一下筋骨，高高興興回家。