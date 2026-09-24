迎接教師節 淡水商工4位傑出教師獲獎

教師節即將到來，為了感謝師長們教導的辛勞並肯定他們的付出，新北市淡水商工宣布今年校內共有四位傑出教師榮獲多項大獎，其中控制科，資深教師柯燕輝獲得教育界最高榮譽「師鐸獎」的肯定。淡水商工校長潘泰伸對全體老師表達感謝與祝福，並表示今年校內許多老師的努力與付出皆被各界看見，接連獲得了師鐸獎、卓越特殊教育人員、杏壇芬芳獎、大愛獎以及金師獎等殊榮，未來更有教學卓越獎將進軍全國評選。這些成就除了代表教師們的心血獲得肯定，也歸功於全校老師、行政團隊、家長及基金會的全力支持。

而獲得教育界最高榮譽「師鐸獎」的控制科資深教師柯燕輝，在淡水商工服務已長達四十年。他表示，雖然高職學生的起步可能較為弱勢且成績未達頂尖，但透過引導與帶領他們參與各項比賽，學生們不僅能從中建立自信，更曾在全國賽事中奪得金手獎第二名的佳績。他特別分享了一段技職傳承的感人佳話：一位曾經就讀三芝國中技藝班的學生，經過培訓成為選手後，畢業時一舉考取包含台科大在內的五所學校，該名學生在修畢教育學程後，如今已回到淡水商工控制科與他一同任教。這位師鐸獎得主以此期盼，未來能有更多在地學子來到控制科參觀與體驗，只要學生願意學習，老師們一定會傾囊相授，為孩子們創造美好的未來。

榮獲「杏壇芬芳獎」的教師則秉持著「帶著同學做」的教學理念，當學生遇到不懂的地方，便會親自示範並給予滿滿的陪伴。身為餐飲服務國際競賽選手出身的校友，這位教師選擇回到母校回饋，不僅利用課餘時間陪伴學弟妹，更積極收集國際賽事的最新趨勢與考題方向，致力於培養學生的國際觀

在特殊教育領域默默耕耘的王聖雄老師，目前擔任門市服務科專任老師與資源班導師，主要輔導智能障礙、學習障礙、自閉症及情緒障礙等特殊需求學生。他平時教授動作機能、適應體育及職業教育與學習策略等課程，此次榮獲大愛獎的肯定，讓他對學校與同事的支持感到十分幸運與開心。

另一位獲教育部卓越特殊教育人員獎高佩芩老師也分享，得獎雖然是個很大的肯定，但最令人欣慰的其實是看見學生們每天微小的進步。該名教師強調，每個孩子需要的資源與學習方式都不盡相同，因此總是勉勵學生不需與他人比較，只要每天、每一年都能看見自己的成長與進步就足夠了。

淡水商工校長潘泰伸在受訪最後也再次表達對全校教師的感謝，肯定老師們辛勤的付出，帶領學生取得優異成績並獲得社會的肯定。他也由衷感謝全校行政團隊、家長以及基金會的全力支持，並在教師節前夕，誠摯地祝福大家身體健康、萬事如意。