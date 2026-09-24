貢寮區北勢坑農路復建完成 強化邊坡保障行車安全

貢寮區和美里北勢坑農路先前受到連日豪雨影響，造成道路下邊坡滑動、路基下陷，部分擋土牆也出現傾斜及裂縫。貢寮區公所發現災情後，隨即爭取經費辦理復建工程，目前已順利完工，強化道路結構，保障居民及用路人通行安全。

和美里長吳金發表示，當初接獲里民通報後，隨即向區公所反映，感謝公所接獲消息後很快就到現場處理並進行災害搶修。由於這處路段平時來往人車不少，修復道路、確保通行安全相當重要，現在工程完成，也讓居民行車更加安心。

貢寮區長柯建輝表示，災害發生後，為避免邊坡持續下陷、擴大災情，公所立即規劃復建，透過鋼筋混凝土排樁加強邊坡穩定，同時進行路基修復、重新鋪設路面及增設護欄，讓山區道路恢復安全通行。