快訊

颱風攪局4千人困機場…女團睡地板 她穿這件睡衣獲封「超絕美人」：太性感

再傳健康疑雲！習近平下機靠彭麗媛攙扶「手緊抓不放」上周突缺席印度晚宴

頸部中刀命危…國三生刺傷同校高中學長 新北教育局曝今日在校狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

貢寮區北勢坑農路復建完成 強化邊坡保障行車安全

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
北勢坑農路復建工程完工，讓山區道路恢復安全通行。圖／觀天下有線電視提供
北勢坑農路復建工程完工，讓山區道路恢復安全通行。圖／觀天下有線電視提供

貢寮區和美里北勢坑農路先前受到連日豪雨影響，造成道路下邊坡滑動、路基下陷，部分擋土牆也出現傾斜及裂縫。貢寮區公所發現災情後，隨即爭取經費辦理復建工程，目前已順利完工，強化道路結構，保障居民及用路人通行安全。

和美里長吳金發表示，當初接獲里民通報後，隨即向區公所反映，感謝公所接獲消息後很快就到現場處理並進行災害搶修。由於這處路段平時來往人車不少，修復道路、確保通行安全相當重要，現在工程完成，也讓居民行車更加安心。

貢寮區長柯建輝表示，災害發生後，為避免邊坡持續下陷、擴大災情，公所立即規劃復建，透過鋼筋混凝土排樁加強邊坡穩定，同時進行路基修復、重新鋪設路面及增設護欄，讓山區道路恢復安全通行。

貢寮 豪雨 擋土牆

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

打通鶯歌區鳳鳴交通瓶頸…提升救災效率 出入更加安全便利

汐止區公所、協作中心桌上演習 公私部門齊力防災

天花板破、舞台凹陷 竹市關東國小活動中心老化成安全隱憂

貓羅溪堤防變運動場？南投縣府擬延伸步道　防洪安全成關鍵

相關新聞

板橋土壤液化降級是好消息 議員憂衍生地盤下陷土壤乾縮

經濟部地礦中心今日發布2026年土壤液化潛勢圖更新結果，此次更新範圍為台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市共6個縣市，與前次調查結果比對，約有8成區域經全面重新檢核後，土壤液化潛勢仍維持原判，但有1成多區域分級發生改變。

台電松湖變電所今開工 地表只見托嬰、日照設施、停車場

台電今(24)日舉行「松湖超高壓變電所暨多目標大樓開工祈福典禮」，歷經26年推動的關鍵電力建設終於正式動工，工程預計2029年完工，台電表示，松湖變電所完工後將成為台北東區重要電力輸送節點，為港湖地區城市產業發展提供可靠穩定電力。

全台首座電競、虛擬運動場館落腳公館 蔣萬安宣布10月正式啟用

台北市長蔣萬安今出席亞洲最大電競嘉年華「WirForce 2026-Utopia」開幕記者會。蔣萬安宣布，即將於10月正式啟用的「公館特色運動館」，是全台首座以「專業電競」及「虛擬運動」為核心打造的運動場館。

林楚茵稱蔣萬安「小到老顧不好」 北市批造謠轟：誰才是防弊內控癱瘓

北市社會局爆出前社工督導涉侵吞受監護長者逾千萬元養老金遭羈押禁見。民進黨發言人林楚茵今批蔣萬安主政下北市府「從小到老」都顧不好，內部防弊內控癱瘓。北市副發言人蔡畹鎣批造謠，蔡說，事實是社工案就是內控防弊、市府主動送辦，民進黨發言人為政治攻防，竟連事實都扭曲。

貢寮區北勢坑農路復建完成 強化邊坡保障行車安全

貢寮區和美里北勢坑農路先前受到連日豪雨影響，造成道路下邊坡滑動、路基下陷，部分擋土牆也出現傾斜及裂縫。貢寮區公所發現災情後，隨即爭取經費辦理復建工程，目前已順利完工，強化道路結構，保障居民及用路人通行安全。

迎接教師節 淡水商工4位傑出教師獲獎

教師節即將到來，為了感謝師長們教導的辛勞並肯定他們的付出，新北市淡水商工宣布今年校內共有四位傑出教師榮獲多項大獎，其中控制科，資深教師柯燕輝獲得教育界最高榮譽「師鐸獎」的肯定。淡水商工校長潘泰伸對全體老師表達感謝與祝福，並表示今年校內許多老師的努力與付出皆被各界看見，接連獲得了師鐸獎、卓越特殊教育人員、杏壇芬芳獎、大愛獎以及金師獎等殊榮，未來更有教學卓越獎將進軍全國評選。這些成就除了代表教師們的心血獲得肯定，也歸功於全校老師、行政團隊、家長及基金會的全力支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。