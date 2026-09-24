板橋土壤液化降級是好消息 議員憂衍生地盤下陷土壤乾縮

經濟部地礦中心今日發布2026年土壤液化潛勢圖更新結果，此次更新範圍為台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市共6個縣市，與前次調查結果比對，約有8成區域經全面重新檢核後，土壤液化潛勢仍維持原判，但有1成多區域分級發生改變。

根據地礦中心更新資料，潛勢區分級提高較多的為新竹市的北區及香山區，地下水位變化也較多；潛勢區分級降低較多的則是新北市板橋區，長期觀測地下水位下降，土壤液化潛勢相對下降。

水利局表示，土壤液化潛勢受地質及地下水位等因素影響，新北市部分地區屬經濟部公告地下水管制區，市府依法辦理地下水水權及鑿井管理，避免不當抽取地下水影響地層穩定。

新建案及公共工程則應由各目的事業主管機關依最新潛勢資料，於規劃、設計及施工階段評估地質與地下水條件，必要時採地盤改良、基礎補強及地下水位監測；涉及地下水抽排時，應依法申請並落實安全防護。

新北市議員戴瑋姍說，地層下陷風險降低，但也可能造成地層下陷，應持續觀察板橋地質，在進行大型工程及建案時，能通盤考量現況，調整施工工法，避免造成工安意外。住板橋多年陳姓市民說，土壤不 再液化當然是好事，至少居住安全有提升。

「板橋土壤液化降級是好消息，但地下水不是愈低愈好；別讓液化風險降了，地盤下陷風險卻升了。」

新北市議員劉美芳表示，這次新版土壤液化潛勢圖中，板橋部分區域潛勢分級降低，居民第一眼看到可能會覺得「是不是板橋變安全了？」但真正值得追問的，反而是「為什麼變了？」

劉美芳指出，經濟部地礦中心此次將分析鑽孔從3571孔大幅增加到1萬1731孔，並納入長期淺層地下水位觀測；官方也特別說明，部分地區潛勢調整，是因基礎資料更完整後重新修正，並不代表當地地質條件突然發生變化。

新北市土木技師公會理事長丘達昌也提醒，板橋此次分級降低與長期觀測到淺層地下水位下降有關，確實可能讓土壤液化條件減弱，但「地下水為什麼下降」才是下一個應該追的問題，究竟是自然水文環境長期改變、都市地下工程與排水造成影響，還是存在地下水抽取等其他因素，中央與地方政府都應進一步釐清。

「地下水不是愈低愈好。」丘達昌地下水位降低可能降低液化條件，但如果是盲目或過度下降，也可能衍生地盤下陷、土壤乾縮等另一類安全風險。因此，不能因為土壤液化潛勢圖「從黃變綠」，防災警覺就跟著鬆掉。

劉美芳認為，新北市政府應善用現有土壤液化監測站與長期地下水觀測資料，把板橋的地下水位、地層變形與液化潛勢放在一起持續追蹤。地礦中心目前也已在全國布建液化監測站，可同步記錄地震震動、地層孔隙水壓與地表沉陷變形，這些資料正可以作為後續都市防災及工程安全判斷的依據。

「潛勢圖可以變綠，但防災不能跟著變鬆。」劉美芳說，對板橋居民而言，最需要知道的不是地圖換了什麼顏色，而是地下水為什麼改變、變化是否長期穩定，以及遇到真正的大地震時，住宅、道路、捷運與地下管線能不能撐得住。

她認為，政府下一步應該把「分級結果」升級成「原因管理」：不只是告訴大家哪裡紅、哪裡黃、哪裡綠，更要把地下水控制在安全的平衡區間，找出風險下降背後真正的原因，避免一個風險降下來，另一個風險反而悄悄升上去。