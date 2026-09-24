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台電松湖變電所今開工 地表只見托嬰、日照設施、停車場

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
松湖變電所採地下化設計，將變電設備隱身於地底，地上層規劃停車場、托嬰中心及日照中心等親民公共設施，為兼具開放空間、景觀休憩、社會福利的多目標大樓。圖為松湖變電所完工模擬圖。圖／台電提供
松湖變電所採地下化設計，將變電設備隱身於地底，地上層規劃停車場、托嬰中心及日照中心等親民公共設施，為兼具開放空間、景觀休憩、社會福利的多目標大樓。圖為松湖變電所完工模擬圖。圖／台電提供

台電今(24)日舉行「松湖超高壓變電所暨多目標大樓開工祈福典禮」，歷經26年推動的關鍵電力建設終於正式動工，工程預計2029年完工，台電表示，松湖變電所完工後將成為台北東區重要電力輸送節點，為港湖地區城市產業發展提供可靠穩定電力。

台電指出，隨著「東區門戶計畫」推動與內科、南港經貿園區產業蓬勃發展，用電需求更為提升，既有新北汐止變電所負載容量已飽和，松湖變電所的興建可解決港湖地區送電壅塞問題，供應港湖地區及周邊捷運松山線、民生汐止線等公共運輸所需電力，提升電網韌性及供電穩定度。

台電表示，早在20多年前就超前部署展開松湖變電所規劃，並於2000年奉行政院核定執行，為爭取民眾認同，台電持續舉辦逾百次溝通說明會與變電所參訪。歷經多年溝通及行政程序，台北市政府於2023年核發建造執照。為及早舒緩港湖地區供電瓶頸，台電隨即展開臨時變電所規劃建置，並於2025年底完工送電，松湖變電所今年9月24日正式動工，逐步完成強化北東電網的重要一哩路。

台電說明，松湖變電所採地下化設計，將變電設備「隱身於地底」；地上層則規劃停車場、托嬰中心及日照中心、景觀花園等親民公共設施，成為兼具開放空間、景觀休憩、社會福利的多目標大樓。此外，松湖變電所也將導入電磁場即時監測設備，以公開透明的科學數據建立社會信任，降低民眾對電磁場的疑慮。

台電 開工

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