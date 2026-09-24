打通鶯歌區鳳鳴交通瓶頸…提升救災效率 出入更加安全便利

新北市政府持續改善地方交通環境，鶯歌區鳳吉四街瓶頸路段近日完成拓寬工程，今天正式開放雙向通行，解決長期以來路口狹窄、會車困難的問題，不僅提升消防救災效率，鳳鳴地區居民出入更加安全與方便。

鶯歌區鳳吉四街為鳳鳴地區重要道路，新北市長侯友宜上個月前往視察工程時，要求加速推動、早日打通瓶頸，為在地居民打通長年交通節點，往返鶯桃路二段、鳳福路及鳳鳴重劃區更便利。鳳吉四街改善道路瓶頸工程於今年8月15日開工，施工團隊在確保工程品質的前提下加速施工進度，近日已順利完工。

工務局長馮兆麟指出，鳳吉四街連接鶯桃路二段與鳳一路，銜接鶯桃路二段處路寬僅3.5公尺，形成交通瓶頸，車輛會車不易，也影響消防救災通行。市府團隊歷經多年溝通協調，在兼顧公共利益與地主權益下，透過協議價購取得土地，讓工程得以推動。

負責施工的新工處長簡必琦說明，此次工程改善路段長度約24.1公尺，將原僅3.5公尺寬的瓶頸路段拓寬為7.2公尺，設置雙向各一車道，提升通行順暢。同時施作路面鋪設與排水系統，優化道路品質與區域排水效能，並增設標線型人行道，提供更安全的通行環境，工程經費約270萬元。

工務局強調，市府持續盤點各區道路瓶頸，逐步完善地方交通路網，並秉持人本、安全及通行需求為核心，推動道路瓶頸改善，讓市民日常通行更加安全順暢。