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北市國慶規劃大型畫布邀民眾彩繪 3000份小禮開放登記

中央社／ 台北24日電

北市長蔣萬安今天表示，國慶日市府路將化身大型畫布，邀民眾彩繪，現場更有高6公尺的「熊讚」可打卡拍照；國慶小禮則是3000份「巧拼椅」，今天起至10月4日開放登記抽籤。

台北市政府今天舉辦115年國慶升旗暨慶祝活動記者會，蔣萬安、民政局長陳永德出席。

蔣萬安致詞表示，國慶不只是一場莊嚴的活動，更希望融入活潑、自然元素，他一上任就思考如何精進，包括第一年舉辦路跑、第二年在大巨蛋舉行國慶晚會等，今年規劃直徑11公尺的大型畫布，邀請市民一同彩繪。至於民眾期待的國慶小禮則是「巧拼椅」，由在地廠商設計製造。

民政局表示，國慶小禮採「線上登記抽籤、現場報到」辦理，民眾可於今天中午12時起至10月4日晚間11時59分前，透過樂活報名活動頁面登記抽籤。民政局網站將於10月6日上午10時公布3000名得主，並以簡訊、電子郵件通知，中籤者須於10月10日上午7時至7時50分，至國慶升旗活動現場報到領取「兌換券」，並於當天8時30分至12時憑券領取禮物。

民政局也指出，這次國慶活動還融入街舞，由台北市體育總會街舞協會編創「國慶雙十舞」，在觀光巴士、林安泰古厝及市政大樓停機坪等景點拍攝宣傳影片，讓城市成為舞者的舞台。

此外，民政局表示，國慶活動現場內容豐富，市府路將化身大型畫布，喜樂家族社會福利基金會也加入創作行列，邀民眾共同彩繪；現場也設置永續手作攤位，可體驗簡單有趣的DIY。高達6公尺的「熊讚」將現身，供民眾拍照打卡，完成指定打卡任務，還有機會兌換冰淇淋。「生生喝鮮乳」也加入活動行列，當天只要持數位兌換卡，就能免費領鮮奶。

國慶 彩繪 北市

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