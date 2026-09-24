綠營質疑金華國中食安案 北市府：沈伯洋舉不出實證還跟進翻車謠言

北市金華國中營養午餐疑似食物中毒案，民進黨議員簡舒培今再質疑教育局作為，從一開始到現在都在逃避，綠營市長參選人沈伯洋則不苟同市府把事實攤開討論的人說是造謠。教育局強烈譴責，簡執迷不悟、繼續偷換概念地指控，而沈舉不出實證，還要跟進已經翻車的謠言、顛倒黑白。

簡舒培上午出席國家住都中心活動「黎孝好室」社宅動土典禮前受訪，她談及金華國中學生營養午餐食安問題，昨晚有網友在社群tag她，一位金華國中的孩子出來證實吃小卷上吐下瀉，也問蔣萬安做了什麼？9月4日到現在毫無反應，教育局做了最激動的事情是發新聞稿，指責揭露的議員，說是烏龍爆料，非常可悲也讓人難以相信。

她質疑，難道教育局要逼金華國中孩子出來開記者會才願意承認？有人吃壞肚子，營養午餐的樣本全部都不見，不是事實？為什麼不承認，反而動員家長、動員志工、動員教育局來掩蓋？

同場出席的沈伯洋則說，北市府沒把問題講清楚，檢驗報告等是更為重要事情。如果不先將事情講清楚，大家把事實攤開來討論就被說是造謠，他不敢苟同這種處理事情的態度。

教育局回應，「事實很清楚，教育局與校方昨日也清楚說明，金華國中並沒有發生食物中毒事件。」從簡議員臉書第2篇發文可看出，她無法證實有更多案例、更無法證實是食物中毒，只以「一名學生曾腹瀉」偷換概念，她該先承認錯誤，一開始發文所稱「多個班級、甚至導師室集體腹瀉、嘔吐」不是事實。

教育局表示，校方第一時間接獲學生反應，即立刻調查、校安通報，議員稱「9月4日到現在毫無反應」不是事實，更偷換時序，要她不該繼續混淆視聽、散播不實恐慌。教育局與金華國中嚴正澄清，學校均依「學校餐廳廚房員生消費合作社衛生管理辦法」第10條等規定完成餐食留樣。

教育局也反問是哪位教育局人員、在什麼時間、用什麼方式，要求哪一位家長或志工掩蓋什麼事情？議員不只執意造謠汙衊基層教育同仁，現在甚至將栽贓範圍擴大到家長、志工，這絕非社會大眾所能接受，呼籲議員早日認錯、回頭是岸。

教育局說，昨與校方攤開事實，將相關時間序、學生人數及處理程序清楚說明，沈委員無憑無據、反過頭來誣指市府造謠，難道又是認知作戰？有心人士難道要做賊喊抓賊？

教育局重申，兩人應就無端造成社會恐慌道歉、也要向被汙蔑的基層教育同仁、志工道歉，網路上造謠傳謠的有心人士也應停止不法行為。市府全力守護校園食安，也絕對捍衛基層教育同仁以及家長志工的付出與尊嚴，他們不該受到無端汙蔑。