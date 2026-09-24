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大安區首處中央社宅今動土 「黎孝好室」預計2029年完工

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）上午出席住都中心舉行台北市大安區「黎孝好室」社會住宅新建統包工程動土典禮，許多民眾爭相要求握手、簽名。記者曾學仁／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）上午出席住都中心舉行台北市大安區「黎孝好室」社會住宅新建統包工程動土典禮，許多民眾爭相要求握手、簽名。記者曾學仁／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋、內政部長劉世芳今天上午出席國家住宅及都市更新中心舉行的台北市大安區「黎孝好室」社會住宅新建統包工程動土典禮。這是中央在台北市動土興建的第9處社宅，也是大安區首處中央社宅，全案規畫興建137戶，預計2029年完工，總工程經費約9億4000萬元，由中央全額投資興建。

國家住都中心表示，「黎孝好室」也是全國首件由行政院指示依《都市危險及老舊建築物加速重建條例》興辦的社會住宅案。基地位於和平東路三段308巷，前身為行政院國家資通安全研究院富陽院區及行政院職務宿舍，經行政院指示，由國家住都中心協助安置原宿舍住員後，騰空基地投入社宅興建。

「黎孝好室」鄰近白蘭傳統市場及福州山公園，步行約5分鐘可到捷運文湖線麟光站。全案分為A、B兩基地，分別位於黎孝公園東側及南側；A基地為地上10層、地下3層建築，共85戶，B基地為地上9層、地下1層，共52戶。國家住都中心指出，建築設計將開放空間延伸串聯黎孝公園，並設置店鋪及共享空間，促進社宅與周邊社區融合。在停車空間配置上，也跳脫兩基地各自獨立規劃的方式，採「汽機車分區、雙基地互補」概念，汽車以A基地停放為主，機車集中於B基地，以減少汽機車動線交織，提升空間使用及後續管理效益。

今天動土典禮包括內政部長劉世芳、國家住都中心董事長花敬群、立委羅智強、立委沈伯洋、內政部國土管理署署長蔡長展、國家住都中心副執行長林純綺，以及專管監造、建築師與統包工程團隊等代表出席，共同祈求工程順利。國家住都中心表示，「黎孝好室」完成後，將增加大安區社會住宅供給，並透過公共空間、共享設施及周邊公園串聯，打造兼具居住機能與社區交流的社宅環境。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左三）、內政部長劉世芳（右二）上午出席住都中心舉行台北市大安區「黎孝好室」社會住宅新建統包工程動土典禮。記者曾學仁／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左三）、內政部長劉世芳（右二）上午出席住都中心舉行台北市大安區「黎孝好室」社會住宅新建統包工程動土典禮。記者曾學仁／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）上午出席住都中心舉行台北市大安區「黎孝好室」社會住宅新建統包工程動土典禮。記者曾學仁／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）上午出席住都中心舉行台北市大安區「黎孝好室」社會住宅新建統包工程動土典禮。記者曾學仁／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）、內政部長劉世芳（右）上午出席住都中心舉行台北市大安區「黎孝好室」社會住宅新建統包工程動土典禮。記者曾學仁／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）、內政部長劉世芳（右）上午出席住都中心舉行台北市大安區「黎孝好室」社會住宅新建統包工程動土典禮。記者曾學仁／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）上午出席住都中心舉行台北市大安區「黎孝好室」社會住宅新建統包工程動土典禮，許多民眾爭相要求握手、簽名。記者曾學仁／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）上午出席住都中心舉行台北市大安區「黎孝好室」社會住宅新建統包工程動土典禮，許多民眾爭相要求握手、簽名。記者曾學仁／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）上午出席住都中心舉行台北市大安區「黎孝好室」社會住宅新建統包工程動土典禮。記者曾學仁／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）上午出席住都中心舉行台北市大安區「黎孝好室」社會住宅新建統包工程動土典禮。記者曾學仁／攝影

中央社 社宅 劉世芳 2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋

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