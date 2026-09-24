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活化閒置空間 土城媽祖田河濱打造安全友善全齡遊戲場

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
土城區媽祖田河濱公園溜冰場地使用率較低。圖／新北市高灘處提供
土城區媽祖田河濱公園溜冰場地使用率較低。圖／新北市高灘處提供

為回應土城區頂埔、媽祖田周邊居民日常戶外運動與休閒需求，新北市高灘處推動「土城區媽祖田溜冰場改建工程」。對場區內擺接堡陸橋旁，使用效率較低的既有溜冰場進行整體優化與轉型改建。工程已在9月開工，預計12月完工，成為兼具親子遊樂與體健功能的全齡化共融遊戲場。

高灘處長黃裕斌表示，土城媽祖田運動公園過去已陸續設置有2座棒壘球場、4座網球場、4座籃球場、1座溜冰場及基礎體健設施，一直是鄰近社區居民運動休閒的重要據點。經長期觀察與場域使用率調查發現，原溜冰場功能較為單一，平時使用人數較少。為有效活化既有公共設施並提升空間整體利用率，高灘處特別編列工程經費約591萬元，在不額外開發綠地的前提下，於既有溜冰場範圍內進行空間翻轉與設施升級，導入適合親子同樂的各式遊具，並考量中高齡需求擴充體健設備。

黃裕斌說明，場區未來規畫將明確畫分為「親子遊具區」與「全齡體健區」，親子遊具區配置有適合親子互動的盪鞦韆2座、翹翹板4座、搖滾盤1座及平衡木1座，且全區鋪設高標準彈性防護地墊，確保孩童在遊玩過程中的安全。

全齡體健區則考量土城周邊中高齡族群的健適需求，除了完整保留原有的三人轉腰器、三人壓腿器及雙人漫步機等熱門設備外，更特別增設單槓與雙人肩關節康復器，讓長者在散步之餘也能進行上肢牽引與關節復健訓練。

改善工程的核心思維在於「空間活化」與「全齡共融」，期盼透過提供安全、開放且富有包容性的公共空間，促進跨世代的親子互動、社區團體活動與居民交流，進一步強化河濱公園的社交與健康效益，提供市民朋友更舒適、安全的運動與休憩環境。高灘處提醒，施工期間將有機具進出與局部區域圍設，請行經該區的市民多加留意並配合現場引導改道。

改建後新增遊具及健體設備，打造全齡遊戲場。圖為模擬圖。圖／新北市高灘處提供
改建後新增遊具及健體設備，打造全齡遊戲場。圖為模擬圖。圖／新北市高灘處提供

現有體健設施功能較為單一，新北市高灘處推動「土城區媽祖田溜冰場改建工程」。圖／新北市高灘處提供
現有體健設施功能較為單一，新北市高灘處推動「土城區媽祖田溜冰場改建工程」。圖／新北市高灘處提供

改建後多元健體設備的模擬圖。圖／新北市高灘處提供
改建後多元健體設備的模擬圖。圖／新北市高灘處提供

土城 媽祖 黃裕斌

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