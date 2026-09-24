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平溪地區火災保險補助正式上路 最高補助2萬元

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市政府經濟發展局為兼顧天燈文化發展，並強化平溪地區居民與店家居住安全推動「平溪地區火災保險補助計畫」，即日起受理申請至116年11月30日止，每件最高可補助保險費2萬元。圖／新北經發局提供
新北市政府經濟發展局為兼顧天燈文化發展，並強化平溪地區居民與店家居住安全推動「平溪地區火災保險補助計畫」，即日起受理申請至116年11月30日止，每件最高可補助保險費2萬元。圖／新北經發局提供

新北市政府經濟發展局為兼顧天燈文化發展，並強化平溪地區居民與店家居住安全推動「平溪地區火災保險補助計畫」，即日起受理申請至116年11月30日止，每件最高可補助保險費2萬元。

經發局長盛筱蓉表示，平溪地區是台灣天燈活動發源地，吸引各國遊客慕名而來，也多次被評為國際上特色節慶活動之一。隨著疫情後觀光解禁，平溪的觀光產業正在逐步回溫，天燈施放數量也連年遞增，環境問題及消防安全事故成為民眾關心議題，為此市府特別訂定「新北市天燈永續發展自治條例」，期望於推動地方觀光特色與永續發展之間取得平衡。

在自治條例正式施行前，為減輕居民與商家對火災風險的隱憂，先行推動「平溪地區火災保險補助計畫」，希望透過補貼保費方式，鼓勵地方民眾積極投保，以降低意外事故造成經濟損失。

本計畫補助對象為平溪地區建築物所有權人、使用人或承租人，申請人只要持有已完成投保且仍在有效期間的「住宅火災保險」或「商業火災保險」保單，即可向經發局申請補助。

其中，住宅火災保險最高可補助1千元、商業火災保險最高可補助2萬元，申請期間自即日起至經費用罄止，符合資格者應於受理期間內，將申請文件親送或郵寄掛號至新北市政府經濟發展局辦理審查。

另為協助平溪地區居民及商家進一步瞭解補助計畫內容及申請流程，經發局已指定專人協助民眾申請作業(02-2960-3456轉5279邱先生)，鼓勵平溪地區居民及商家務必把握時間，及早備妥相關申請文件，讓保障及早生效。相關補助計畫及申請表單可至新北市政府經濟發展局網站(https://www.economic.ntpc.gov.tw/Api/News/Page?id=8304)查詢。

平溪 火災 補助

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