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新北首件 公私協力 淡水日式宿舍活化變餐廳

聯合報／ 記者林昭彰黃子騰／新北報導
新北市淡水老街末段河畔日式宿舍群已有105年歷史，2011年登錄為歷史建築，市府透過民間承租、修復的方式，昨天開幕成為極具昭和風情的餐飲坊。記者林昭彰／攝影
新北市淡水老街末段河畔日式宿舍群已有105年歷史，2011年登錄為歷史建築，市府透過民間承租、修復的方式，昨天開幕成為極具昭和風情的餐飲坊。記者林昭彰／攝影

新北淡水老街末段河畔「日式宿舍群」有百餘年歷史，曾因殘舊面臨拆除，二○一一年登錄為歷史建築，市府透過民間承租並出資修復，轉身成為具昭和風情的餐飲火鍋店茶屋、烘焙坊，昨天開幕，是新北首件透過民間參與修復再利用的公有文化資產案例。

這處日式建築群有五間房舍，一九二一年竣工，是日治時期淡水郡役所官員宿舍，一九五○年代後期沿用為台北縣府與淡水地政事務所公務人員宿舍，佇立於淡水河畔，默默見證淡水地方行政發展與都市空間變遷。

包括中正路廿一巷三號、五號、六號日式宿舍後來採公開標租，二○二四年底由水灣企業得標，以每月十八萬三千元租金的九年總額約一九七六萬元負責修復，歷經一年多完工，在保存文化資產前提下建立後續使用及維護機制，並依建築特色及空間條件導入餐飲及歷史文化策展，讓歷史建築不只被保存，更能進入民眾生活。另二間宿舍後續將規畫執行第二期。

市長侯友宜昨參加開幕，期許業者在文化資產的保存與商業經營之間，展現對歷史的尊重。水灣企業總經理陳自成說，三間老房子從修復到裝潢花約七千萬元，難以計算回收率，更看重成功率，「對經營活化有信心」。

台師大學藝術史研究所兼任副教授王維周表示，北市推動老房子運動多年，累積不少民間承租、修復及經營案例，相較下，新北相關案例較少，此次嘗試具觀察價值。對木造宿舍建築來說，若能找到值得信賴的廠商出資修復，且有恰當的使用與照料，比長期閒置更能維持建築健康狀態。

淡水旅學堂顧問、在地文史工作者吳峻毅提醒，要需要尊重原有文化，否則很難帶到歷史關聯性，可結合淡水已修復經營據點，整合出文資地圖。

淡水 宿舍 新北

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