連線搶奪戰 汐止區樟樹原住民文健站長輩笑聲不斷

為了鼓勵原住民的長輩能夠多多走出家門，汐止區樟樹原住民文健站每天都有不同課程，有跳健康操做做運動，也有手作或是畫畫課，其中也安排益智趣味遊戲，今(23)日是連線搶奪戰，讓長輩猜拳黑白配，再放水瓶連線，動手也動腦，現場歡笑聲不斷。

簡單的猜拳黑白配，不過80幾歲的阿公阿嬤沒玩過，現場現學現賣，卻也鬧出不少笑話，汐止區樟樹原住民文健站課程多元，這一堂益智趣味遊戲，叫做搶奪連線，讓長輩猜拳黑白配，贏的可以在紙上選個顏色放水瓶，等三瓶連線就算贏了，只是光是猜拳黑白配就難倒不少長輩，不少長輩第一次玩，有時候反應不過來，讓一旁的長輩看了覺得緊張又好笑，現場歡笑聲不斷。

樟樹原住民文健站學員曾香蘭說，玩這個遊戲真的很好玩，因為這邊都是80幾歲的，左右都分不清楚，上下也分不清楚，玩遊戲大家都笑的肚子好痛喔，真的很有趣，來文健站可以動動手動動腦，是很棒的。

樟樹原住民文健站班長指出，為了阿公阿嬤的健康，老師們絞盡腦汁設計遊戲，今天活動非常有趣，就是黑白猜，大家不懂怎麼玩，有時候手腳不一致，嘴巴講的跟動作就不一樣，所以變成一個很好玩的遊戲，大家玩的很開心，讓長輩每天都在這邊開開心心的。