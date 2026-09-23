英語生活化 淡水區鄧公國小慶中秋感恩教師迎晨光

新北市淡水區鄧公國小於今(23)日上午舉辦「上學英語 × 敬師節」活動，校長與外師一起在上學時段陪孩子開口說英語！把每天上學的校園日常，變成一堂充滿驚喜的生活英語課，並配合即將到來的中秋節與教師節，讓英語不再只是課本上的文字，而是孩子能實際運用的溝通工具，在輕鬆互動中培養開口說英語的勇氣，也感受校園裡的節慶氛圍與感恩文化。

一早走進鄧公國小校門，迎接孩子的不只是熟悉的師長，而是顏校長和外師HENNA正一起陪孩子熱情互動，開口說英語。學生們從最自然的打招呼開始，用英語與師長互動，學校並結合即將到來的中秋節及教師節，讓師長教孩子用英語認識節慶食物以及簡單祝福語，讓英語不再只是課本裡的文字，而是真正在生活中可以使用的溝通工具，讓孩子學英語「敢開口、能交流」。

鄧公國小校長顏顯權表示，鄧公國小非常關注孩子的學習，特別在孩子在日常的學習中，精心設計一些驚喜的活動來提升學習的興趣。今年中秋節及教師節剛好連成一個假期，因此學校在活動規畫上也巧妙結合教師節感恩祝福，來和孩子們進行英語互動，並由校長及家長會特別準備敬師禮物，結合孩子的英文祝福，向辛勤付出的教師表達感謝，也讓孩子在歡樂學英語之餘，更能感受尊師、感恩與關懷的校園文化。

這場活動一次串聯「英語生活化、中秋文化、敬師感恩」三大元素，也讓上學時光成為孩子最自然、最有趣的英語學習場域。鄧公國小將持續推動「讓英語走出教室」，透過晨間活動、節慶主題與真實生活情境，創造更多孩子主動使用英語的機會。