汐止區公所、協作中心桌上演習 公私部門齊力防災

面對極端氣候，災害類型複合化，為了提昇整體防災量能，今(23)日，115年度汐止區公所及防災協作中心桌上演習在公所11樓禮堂舉行，今年邀請慈濟擔任民間協力防災單位，現場也進行情境模擬演練，希望在災害發生時公私部門齊力防災，讓可能的災害降到最低。

這一階段的演練，現場給的議題是發生大型震災時，面對各地傳出的災情，各單位要怎麼應變運作，分為幾個議題，包括首處避難收容所開設與防災協作中心支援評估，桌上擺著大型地圖，也做了很多的記號，都是針對講師給的議題，引導大家一步步討論並且執行，最重要的是，在災害發生時，不只是公部門，也能結合民間力量，一起防災。

汐止區長林慶豐表示，繼7月21日防災協作中心示範演練及9月11日防災公園演練後，今天再以桌上演習，檢驗本所與民間協力的應變機制。今天有幾項重點議題：災情查通報、災後緊急搶通、疏散收容及跨區支援；同時檢視防災協作中心的啟動作業，演練主要是要找出權責不清、資源不足及聯繫不順等缺口，邀請大家依實際狀況充分討論。

慈濟基金會汐止區組長李素梅說，氣候暖化造成的災情已經超乎大家的想像，所以一定要防患於未然，慈濟本身也要建立起一套防救災的概念，非常感謝公所提供這一次的學習經驗，公部門、私部門一定要合作，現有的人力、財力、物力，讓汐止區公所做指揮跟統籌，可以發揮更大的功能。

臺灣大學博士林永峻提到，這是桌上型的演習，是美國國土安全部現在內政部在推的演習，採用的方式就是討論型的桌上演習，有汐止的防災應變中心、汐止防災協作中心，主要就是利用大的地圖，針對題目去做討論，怎麼樣把力人跟資源做最好的調配，他們在之前都已經有上過課，知道演習是怎麼進行，但跟之前最大不同，就是以前有腳本，會照腳本去練，這次是題目他們事前都不會知道，今天臨時才發，所以就會在地圖上去做標記，自己今天是擔任促成者，促進他們討論。

林永峻指出，透過演習最主要的目的，就是希望他們能夠找出問題，讓他們能力更提升，汐止就會更安全，像今天的題目是大型的震災之後，現在政府有一個新的就是防災協作中心，裡面的主任是公所主秘，成員是慈濟會主要來幫忙，分成三個小組，有三大工作，一個是疏散撤離、一個是避難收容、一個是物資發放，透過訓練，以後遇到災害時就可以做的更好。