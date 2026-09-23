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貢寮日照關懷據點走進菜園 長者翻土種菜重溫農忙時光

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
長輩一邊做、一邊分享年輕時務農的生活點滴，也讓簡單的種菜活動多了一份懷舊情懷。圖／觀天下有線電視提供
長輩一邊做、一邊分享年輕時務農的生活點滴，也讓簡單的種菜活動多了一份懷舊情懷。圖／觀天下有線電視提供

貢寮區守望相助協會承辦的貢寮日照關懷據點，每週安排多元課程與活動，陪伴長者充實生活。此次據點帶著長輩走進菜園，拿起鋤頭翻土、整地、栽種蔬菜，熟悉的農作場景，也勾起阿公阿嬤年輕時下田農忙的回憶。

長者們一到菜園就忙了起來，有人拿鋤頭翻土，有人協助整理土地、種下菜苗，雖然多年沒有下田，但熟悉的農務一上手，大家很快找回過去的經驗。長輩一邊做、一邊分享年輕時務農的生活點滴，現場充滿歡笑，也讓簡單的種菜活動多了一份懷舊情懷。

貢寮區守望相助協會理事長吳勝福表示，目前日照關懷據點固定約有25位長者，每天到據點接受照顧，除了準備營養餐點，也安排各式各樣的課程，讓長者能學習新事物、與人互動，維持身心活力。

吳勝福表示，這次帶長者到菜園種菜，除了讓大家活動筋骨，也能透過熟悉的農作找回年輕時的記憶。未來等蔬菜收成後，還能讓長者親自採摘、品嘗自己的成果，從「種菜」到「吃菜」，讓長輩在生活中找到樂趣，也享受健康、充實的晚年生活。

貢寮 長者

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