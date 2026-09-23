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雙溪區上林里長者共餐暖心 十多年陪伴長輩安心生活

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
透過共餐讓長輩有固定相聚、聊天交流的場所，營造友善的生活環境。圖／觀天下有線電視提供
透過共餐讓長輩有固定相聚、聊天交流的場所，營造友善的生活環境。圖／觀天下有線電視提供

新北市雙溪區上林里今(23)日舉辦每月一次的長者共餐活動，區公所團隊也到場與長輩同樂，除了宣導各項市政資訊，也準備共餐物資及加菜金，讓長輩吃得健康又開心，在歡樂的用餐時光中增進鄰里情感。

上林里共餐活動已持續辦理十多年，在里長簡德福及社區理事長用心經營下，透過定期共餐，讓長輩有固定相聚、聊天交流的場所，也能在熟悉的社區中獲得陪伴與關懷，營造友善的生活環境。

上林里長簡德福表示，共餐不只是吃飯，更重要的是讓長輩走出家門、彼此關心，也感謝區公所長期支持社區各項活動，讓共餐能夠持續推動。擔任里長多年的他，今年再度登記參選新北市第五屆里長，感謝里民過去一路以來的支持與肯定。

簡德福表示，未來若有機會繼續服務，將延續既有的社區照顧與關懷工作，持續為里民爭取需要的資源，陪伴長輩在熟悉的家園安心生活，也讓上林里成為更溫暖、宜居的社區。

雙溪區 長輩

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